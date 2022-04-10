北约对乌克兰危机的反应清晰暴露其作为美国霸权工具的本质。4月6日至7日举行的北约外长会，与3月下旬举行的北约峰会如出一辙，继续给紧张的局势火上浇油，试图在欧洲塑造全面压制俄罗斯的战略格局。北约还再次歪曲中国劝和促谈的负责任立场，毫无根据地渲染所谓“中国威胁”，亦步亦趋地配合美国，借乌克兰危机攻击抹黑、遏制打压中国。

作为冷战的产物，北约为战争而活，从来没有也不会给世界增加安宁。乌克兰危机的爆发正是北约放任冷战思维、制造冲突的最新例证。冷战结束后，人心思和，美国和北约却极度膨胀，以追求自身绝对安全为目标，持续推进五轮东扩，甚至在经济、金融、文化等领域推行泛安全化、泛政治化、泛军事化等做法，给欧洲安全埋下了严重隐患，造成了集体不安全状态。“为了证明美国领导地位的正当性，为了证明北约统一战线的正当性，为了证明西方大幅增加军费预算的正当性，俄罗斯必须被视为敌人。”英国伦敦政治经济学院教授罗伯特·韦德一针见血地指出美国和北约这种寻找、制造假想敌的行事逻辑。

和平是中国在乌克兰问题上真诚期待的唯一目标。为实现这个目标，中国积极倡导俄乌双方克服困难和分歧，坚持和谈大方向，直到谈出停火、谈出和平。这一立场与国际社会的主流声音高度一致。北约埋下了乌克兰危机的导火索，直到目前还在助长战争，有何资格对中国坚守和平的负责任立场妄加指责？23年前，以美国为首的北约绕过联合国安理会，悍然对主权国家南联盟进行78天持续轰炸，造成包括3名中国记者在内数以千计的无辜平民丧生。北约犯下这一战争罪行，中国人民不会忘记，世界人民不会忘记，有何资格拿“主权原则”“国际秩序”对中方搞胁迫施压？

和平是最珍贵的，解决乌克兰问题的当务之急是停火止战。北约的举动正在增加战争升级的风险，与包括欧洲国家在内的国际社会普遍期待的重建和平目标相去甚远。北约不断“递刀子”，反映的是美国这个域外力量隔岸观火、伺机渔利的战略图谋。美国中情局前局长彼得雷乌斯日前宣称，俄乌冲突“让北约再次伟大”，透露出美国将战争视为“机遇”的真实想法。最大化打击战略对手俄罗斯，将战争造成的难民潮与能源危机留在欧洲，增加欧洲对自身的战略依附，这就是美国处理乌克兰危机的思路。英国前议员乔治·加洛韦警示欧洲人，“正如美国准备好让乌克兰战斗到最后一滴血，最终，它也准备好让欧洲流尽最后一滴血”。葡萄牙《公众》日报网站反思指出，“华约一解散，北约就应该解散。只有这样，欧盟才能建立起符合自身利益而不是美国利益的国防政策和军事力量。”

乌克兰危机的根源是欧洲长期积累的地区安全矛盾，治本之策是照顾有关各方的合理安全关切。面对乌克兰危机日益明显的外溢效应，欧洲国家迫切需要正视被美国战略捆绑的后果，做出冷静理性的分析。跟随美国输送弹药、升级制裁、搞阵营对抗，只会让乌克兰局势转圜更加困难，只会给国际和平稳定制造更多风险，遭殃的将是欧洲老百姓。

时代发展到今天，不能再用冷战思维来构建世界和地区安全框架。安全应该是普遍的，安全应该是平等的，安全应该是包容的。无论是在欧洲，还是在世界其他地方，各国都应该秉持共同、综合、合作、可持续的安全观。只有秉持这一正确的安全观，才能真正破解国际关系中存在的安全困境。

《 人民日报 》（ 2022年04月10日 02 版）

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