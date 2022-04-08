霸权高于主权、人权的逻辑，始终主导着美国的外交政策。美国对打着“人权”幌子维护霸权的把戏驾轻就熟，且越发没有底线

乌克兰危机的溢出效应正从多方面显现，大量难民涌入，更是让欧洲国家苦不堪言。早日停火止战，避免人道主义危机加剧，是绝大多数国家的一致愿望。然而，作为危机的始作俑者，面对俄乌冲突引发的难民潮，美国一方面口口声声称“所有民主国家都应帮助乌克兰难民”，另一方面却甩锅推责，让欧洲国家直接面对难民潮的后果。美国自诩为“人权灯塔”和“人权卫士”，乌克兰危机则再一次暴露出美国将霸权凌驾于人权的真实面目：美国不是人权的“卫道士”，而是彻头彻尾的“伪道士”。

美国对当前欧洲出现的难民潮负有不可推卸的责任。美国政府曾宣称将“张开双臂”欢迎逃离战火的乌克兰难民。但极具讽刺意味的是，与欧洲国家接收数百万难民相比，美国国务院数据显示，3月1日至16日，美国仅接收7名乌克兰难民。另据美国《新闻周刊》报道，至少5名入境美国的乌克兰难民正被拘留在美国移民与海关执法局，其中一人被转移到路易斯安那州的拘留中心。日前，美国又承诺将接收10万名乌克兰难民。且不说承诺能否兑现，即使落到实处，对于解决乌克兰难民问题也是杯水车薪。

“美国是利用善良外衣掩盖他们自私的国家利益的艺术大师。”80多年前，英国国际关系学者爱德华·卡尔这样警示世界。如今，随着乌克兰危机的爆发和发酵，世人越来越清楚地看到，美国对人权漠不关心，却对打着“人权”幌子维护霸权的把戏驾轻就熟，且越发没有底线。美国一些政客和媒体在报道乌克兰危机和该国难民时，频频发表种族主义言论，引发相关国家和地区人民的强烈不满。国际人士犀利指出，美方以“人权”等口号掩盖其塑造有利的地缘政治和经济议程的叙事，暴露出根深蒂固的虚伪和自我中心主义，其真实目的是维护美国霸权。美国记者艾伦·麦克劳德近日更是在社交媒体上列举美国15条人权罪证，直言“请别假装美国能站在道德制高点上”。

自诩为“人权卫士”的美国，实际上是全球人道主义灾难的罪魁祸首。美国政客常常将关心难民问题挂在嘴上，却对本国造成的一次次难民危机闭口不提。1999年，以美国为首的北约正是打着“避免人道主义灾难”的旗号，公然绕过联合国安理会，对南联盟进行78天的持续轰炸，造成2000多名平民丧生、6000多人受伤、近100万人流离失所、200多万人失去生活来源。从阿富汗到伊拉克，从利比亚到叙利亚，美国在“9·11”事件后发动的战争，是全球范围内难民危机的直接原因。美国布朗大学发布的《创造难民：美国后“9·11”战争造成的流离失所》报告指出，从2001年开始，美国至少发动或参与8场战争，保守估计导致至少3700万人逃离家园，实际上导致的难民人数或高达5900万。

为维护霸权，美国肆意挥舞制裁大棒，进一步加剧人道主义危机。1996年，在回答有关“美国主导的对伊拉克制裁导致50万儿童死亡，这一切是否值得”的问题时，美国时任常驻联合国代表公然称：“这是一个困难的选择，但我认为这是值得的。”这种霸权高于主权、人权的逻辑，始终主导着美国的外交政策。美国对伊朗石油部门的制裁导致伊朗无法进口足够的医疗用品，威胁伊朗人民的生命权和健康权。美国对叙利亚的制裁，严重影响叙利亚人民享有经济、社会、文化权利。美国对古巴的经济封锁长达60年，即使在疫情期间也没有放松。古巴外交部长布鲁诺·罗德里格斯表示，经济封锁是一种“大规模、公然和不可接受的对古巴人民人权的侵犯”“制裁就像病毒一样，令人窒息和死亡，必须停止”。

保护人权需要付诸行动，而不是空喊口号。解决乌克兰人道主义危机，关键在于劝和促谈，推动双方早日实现停火止战。人道问题不应被政治化，更不应成为维护霸权的借口。如果美国真的关心乌克兰人道主义局势，就应当为缓和局势拿出实际行动，为对话谈判发挥建设性作用。

《 人民日报 》（ 2022年04月08日 03 版）

(责编：赵欣悦、白宇)