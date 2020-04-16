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《新削减战略武器条约》难再续

美国铁了心要扩大核武优势

赵 昊

2020年04月16日09:31  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　俄罗斯与美国之间的《新削减战略武器条约》4月8日迎来签署10周年。在美国去年单方面退出《中导条约》后，《新削减战略武器条约》是目前俄美两国间仅存的主要军控条约。该条约将于2021年2月到期，俄美双方仍未就是否续约达成一致。

　　条约明年初到期

　　据美国《国家利益杂志》报道，2020年4月8日，《新削减战略武器条约》迎来了签署10周年，但由于目前美俄关系紧张，该协议有瓦解的风险。

　　该条约旨在削减美国和俄罗斯核武器数量。据美国国务院官方网站介绍，根据该条约，美国与俄罗斯计划2018年2月前将洲际弹道导弹和潜射弹道导弹的数量降至700枚，重型战略轰炸机的数量降至700架，核弹头数量降至1550枚，并将用于发射核弹头的已部署和未部署发射工具数量降至800个。该条约于2011年2月生效，有效期10年。

　　据俄罗斯塔斯社报道，俄外交部于条约签署10周年之际发表声明称，早在2019年12月，俄就向美方提出了一项正式建议，即无条件延长《新削减战略武器条约》，并着手处理与此相关的实际问题。俄罗斯希望美国能迅速做出积极回应。

　　据路透社报道，此前美国总统特朗普曾表示，《新削减战略武器条约》是奥巴马政府留下的一笔“糟糕的交易”，并认为该条约是“单边的”，明显对俄罗斯更有利。尽管留给双方的续约谈判时间所剩不多，但是俄美之间尚未展开任何实质性磋商。

　　美为退约找借口

　　“美国生产核武的能力大大高于俄罗斯。美国认为《新削减战略武器条约》对其是一种束缚，因此想摆脱该条约，使其发展核武器不受限制。”复旦大学国际问题研究院教授沈丁立在接受本报采访时表示。

　　据美国《国会山新闻》分析，目前俄罗斯的经济规模远远小于美国，俄罗斯无法承受代价高昂的与美国的长期核竞争。

　　“美国对续约该条约态度感到消极，与此前特朗普政府退出《巴黎协定》《中导条约》等一系列协议的‘退群’行为一脉相承，本质上是认为这些条约束缚了美国的行为，不符合美国的国家利益。”沈丁立指出。

　　据“自由欧洲电台”报道，此前美国国务院官员曾在吹风会上表示，美国和俄罗斯之间《新削减战略武器条约》的延长应将限制的范围扩大到俄罗斯正在开发的新武器系统。

　　但是俄外长拉夫罗夫此前早有表示，为延长该条约，俄方已准备好将被认为可“突破目前世界上所有防空及反导系统”的“先锋”高超音速导弹和“萨尔马特”洲际弹道导弹纳入条约，并可向美方展示“萨尔马特”导弹。

　　“提出续约该协议的条件只是美国为退出该条约找的借口。”沈丁立表示，“特朗普政府从一开始就认为该条约让美国‘吃亏’，并不打算续约。”

　　续约希望很渺茫

　　美国《华盛顿邮报》报道指出，一旦《新削减战略武器条约》失效，冷战后建立起的军备控制制度将会被埋葬。美国军备控制协会裁军和减少威胁政策主任金斯顿·雷夫则表示，该条约失效所带来的后果“将是世界所不能承受的”。

　　俄罗斯总统普京此前表示，若无《新削减战略武器条约》，那就完全没有什么能遏制全球军备竞赛了。

　　“俄罗斯受限于经济实力，无法与美国进行长期的核竞争。美国将凭借其经济实力，保留其扩展核武库的选择，对世界和平造成威胁。”沈丁立指出，“美国无视国际社会的强烈意愿，仍执意退出该条约。因此，该条约的续约则已不大可能。”

(责编：刘叶婷、刘洁妍)
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