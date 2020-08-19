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美俄军控对话未取得突破性进展

2020年08月19日08:29  来源：新华网
 

新华社维也纳8月18日电（记者于涛）美国和俄罗斯在奥地利首都维也纳举行的新一轮军控对话18日下午结束，对话未取得突破性进展。

美国军控问题特别代表马歇尔·比林斯利在对话结束后说，双方虽然在一些问题上达成一致，但在关键问题上仍然分歧较大，会谈要取得进展还有大量工作要做。他通过社交媒体表示，双方进行了“实质性和严肃的会谈”，但现在“球在俄罗斯那里”。

俄罗斯副外长谢尔盖·里亚布科夫在对话结束后表示，会谈仍有回旋余地，他的印象是延长《新削减战略武器条约》仍有可能，但美国在是否说“是”的问题上还在犹豫。

美俄两国2010年签署的《新削减战略武器条约》将于2021年到期，该条约旨在限制美俄两国部署的核弹头和运载工具数量。美俄《中导条约》2019年失效后，《新削减战略武器条约》成为两国间唯一的军控条约。俄罗斯多次表示愿意不设前提条件延长该条约有效期，但美国一直反应冷淡。

为讨论延长《新削减战略武器条约》相关问题，美俄两国代表于今年6月22日在维也纳开始举行军控对话。7月底，两国在维也纳举行战略磋商。据报道，对话与磋商均成果有限。

另据俄罗斯国防部18日发表的声明，俄罗斯国防部长绍伊古当天应约与美国国防部长埃斯珀通电话，讨论增强俄美两军互信和透明度的措施，并就世界多个地区的局势交换意见。（参与记者：吴刚）

(责编：艾雯、刘洁妍)
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