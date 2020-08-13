美任性而为或致核军备失控（环球热点）

8月4日，美国加利福尼亚州范登堡空军基地，“民兵”-3洲际弹道导弹发射现场。（来源：范登堡空军基地网站）

据美联社报道，美国范登堡空军基地近日完成了一次“民兵”-3洲际弹道导弹的半程试验。该导弹飞行约6800公里，击中位于太平洋马绍尔群岛的靶子。这是美国在战略武器领域的最新动作。另据外媒报道，由于美方态度冷淡，不久前结束的美俄维也纳战略磋商，未能就续签《新削减战略武器条约》释放积极信号。

近期，美方一系列破坏核军控的举动引发俄方不满和国际社会的担忧。据塔斯社报道，俄罗斯近日首次公开使用核武器的条件，为北约国家画出“不可逾越的红线”——“任何射向俄罗斯的弹道导弹，俄方都视为核攻击并作为核报复的正当理由”。

俄方积极 美方冷淡

综合外媒报道，美俄近期的两次核裁军谈判均未有突破。当地时间7月30日，美俄结束在奥地利维也纳的战略磋商。磋商期间，双方进行了新一轮关于不扩散核武器的谈判，未能就续签《新削减战略武器条约》达成共识。当地时间6月22日，美俄代表在维也纳长达10小时的军控对话同样草草收场，未取得具体成果。

《新削减战略武器条约》是美俄关于削减核武器的双边条约，该条约于2011年2月生效，有效期10年，经双方同意可延长5年。自2019年8月美国单方面退出《中导条约》后，《新削减战略武器条约》成为美俄之间仅存的军控条约。随着条约截止期临近，俄方曾多次表示，愿不设前提条件延长该条约有效期，但美方一直态度冷淡。

维也纳磋商结束后，俄罗斯外交部表态称，俄罗斯与美国就战略问题举行对话的大门是开放的。俄准备与美国就关于全球安全的各个战略领域举行谈判，奉劝美国不要继续破坏全球安全领域的国际条约和协议。美国军控问题特别代表马歇尔·比林斯利则表示：“美方没有排除延长条约有效期限的选项，但冷战时代延续下来的美俄核军控框架显然已无意义。”

与此同时，美国在核军备领域动作频频。白宫方面曾要求对美国的核政策、导弹防御计划进行全面审议，认为有必要“强化和扩大”美国的核武库。美国国防部此前也承认，美国正在更新核武器系统。据《华盛顿邮报》报道，今年5月，美国政府已经讨论了是否将进行“自1992年以来的首次核试爆”。

针对近日发射的“民兵”-3洲际弹道导弹，美空军方面宣称“此次试射并不是对全球事件作出的反应”。但美空军的一份声明同时表示，“这次试射展现了美国的核威慑能力安全、稳当、可靠且有效”，“试射对维护老旧的‘民兵’-3陆基核武器系统至关重要”。

俄罗斯卫星通讯社报道称，据最新的公开数据，美国总共拥有450枚“民兵”-3洲际导弹。该导弹自1970年起列装美军，能够摧毁1.2万公里外的目标。

面对美方的动作，俄罗斯态度强硬。近日，俄罗斯武装力量总参谋部在《红星报》发表题为《关于俄罗斯联邦在核威慑方面的国家政策》的文章。该文明确表示，如果俄罗斯的战略对手对俄发动弹道导弹攻击，由于俄方无法立即确定该导弹是否搭载核弹头，因此将认定本国受到核打击，从而有权发动核反击。

分歧加剧 相互示强

美联社指出，俄军方近期的表态主要针对美国正在发展的远程常规武器。这种武器可以让美军在不动用核武器的条件下，仅用常规导弹就能摧毁俄方的政治、军事关键目标。同时，美国正在推进导弹防御系统和外太空武器计划，也削弱了俄罗斯的战略核反击能力。

中国国际问题研究院美国研究所所长滕建群在接受本报记者采访时指出，冷战结束后，由于战略压力减轻，美国的核武器库一度没有“新鲜货”，基本延续了冷战时期的装备。近年来，美国政府的核政策开始转变，主要诉求是通过更新核武器库不断强化自身的威慑能力和实战能力。同时，美国政府希望借此振兴核工业，提供更多国内就业岗位。

今年6月，俄罗斯总统普京签署了《俄联邦核遏制领域国家基本政策》。该文件是俄方近年来单独公开发布有关核遏制的官方政策文件，其中最受关注的是俄罗斯公开表示将动用核武器，应对可能针对俄关键政府和军事基础设施的常规打击。外界普遍认为，俄罗斯此举是为了回应美国对续签《新削减战略武器条约》的消极态度。

滕建群指出，冷战结束后，俄罗斯在核武器方面的戒备程度非常高，还放弃了“不首先使用核武器”的承诺，以应对来自北约的威胁。在美国退出《中导条约》、美俄军控谈判缺乏推动力的情况下，俄罗斯再次强硬表态，抛出核力量这一“杀手锏”，以加大对美国及北约的威慑力。

美方任性 破坏军控

俄罗斯联邦安全会议副主席梅德韦杰夫近日强调，俄方有意无条件延长《新削减战略武器条约》的有效期限，但因美国所持的立场，他认为续约前景十分渺茫。美国战略与国际问题研究中心发布的报告指出，如果美俄之间唯一的核军控协议未能延期，军备竞赛的可能性将增大。

美国任性“退群”的举动引发舆论批评。《全面禁止核试验条约》组织执行秘书拉西那·泽博说，美国的行为将“对核不扩散和裁军制度、全球和平与安全构成严峻挑战”。美国军备控制协会称，美国此举将加剧美俄紧张关系，“刺激全球军备竞赛”。

滕建群表示，在国际军控领域，美国“退群”将产生一系列负面影响。其一，将加大核扩散风险，破坏现存国际安全体系，威胁地区及全球战略稳定；其二，将刺激美俄在新型战略武器领域开展军备竞赛，这无异于开启了“潘多拉魔盒”，会给双边关系带来更多不确定因素。

俄武装力量总参谋部近日警告称，美国一旦不受《新削减战略武器条约》制约，可能会不受控制地发展战略武器，世界将像20世纪后半期那样在核灾难边缘徘徊。俄外交部表示，积极扩张的美国导弹防御体系“正在改变进攻性武器领域的战略平衡，增加了重大全球动荡的风险，并为核军备竞赛、太空军备竞赛提供了危险条件”。

(责编：张信凤、燕勐)