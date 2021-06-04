本报记者 邹志鹏

“中国取得举世瞩目的发展成就，最根本的原因就是，在中国共产党领导下，中国走出了一条属于自己的道路，即中国特色社会主义道路。中国共产党坚持实事求是、开拓创新，极具先进性。”秘鲁共产党（红色祖国）主席莫雷诺多次应中共中央对外联络部等部门邀请访问中国，见证了中国的发展变化，对中国共产党治国理政的理论和实践赞叹不已。

莫雷诺是秘鲁左翼政治力量资深理论家、革命家，著有多部社会主义理论研究、政党干部教育培训等方面作品。1966年，25岁的莫雷诺作为秘鲁共产党青年干部首次受邀访华。“我在中国待了大半年，走了很多地方，第一次近距离接触中国共产党和中国人民，感知新中国探索建设社会主义的各种实践。”莫雷诺回忆说，在访问即将结束时，毛泽东同志会见了代表团。“毛泽东同志建议我们不要机械地照抄照搬他国经验。这让我开始意识到，真正的革命和建设都是具有独特性和创造性的。中国共产党从建党之日起，就充满了克服一切困难、及时纠正错误并找到正确道路的智慧。”

莫雷诺表示，回首中国共产党百年历史和新中国70多年历史，可以深切感受到，只有历经考验、拥有坚强领导力、深刻理解中国历史和现实的马克思主义政党，才能担负起建设和发展中国的使命。“当你参观井冈山、延安等革命圣地时，你会不禁感慨，人们的意志和智慧要经受怎样严酷的考验，才能在如此艰苦的环境下坚持奋斗，最终赢得胜利。”莫雷诺强调，非常可贵的是，中国共产党始终坚守本色，得到广大人民群众的衷心拥护和支持，所以才能在面临各种困难和威胁时傲然挺立。“像这样一个团结一致、能力全面、深入人民、拥有战略眼光和高尚道德的政党，值得各国人民尊重。”

“从实际出发是中国共产党解决不同时期各项问题的‘黄金法则’。”莫雷诺说，中国共产党将马克思主义基本原理同自身实际充分结合，在不断实践、总结、反思、创新过程中，实现了马克思主义的中国化。“习近平新时代中国特色社会主义思想，不仅为新形势下发展中国特色社会主义提供了根本指导，也为世界社会主义事业作出重大贡献，其他国家的政党应学习借鉴。”

莫雷诺对“我将无我，不负人民”这句话深有感触。“坚持人民至上，保持同人民群众的血肉联系，就有了取之不尽、用之不竭的力量。”莫雷诺表示，面对突如其来的新冠肺炎疫情，中国共产党和中国政府毫不犹豫地把人民生命安全和身体健康放在第一位，果断作出决策部署，并发动全社会力量高效有序抗疫，在短时间内控制住疫情。同时，中国还积极向其他国家提供医疗物资援助，开展疫苗合作，为构建人类卫生健康共同体作出新贡献。“这正是以人民为中心理念的真实写照，是中国制度优势和治理能力的深刻体现。”

莫雷诺认为，当今世界在经济、政治、科技和环境等领域面临一系列全球性问题，需要全球性解决方案。一些西方国家奉行霸权主义和强权政治，加剧了国际局势动荡和不确定性。中国提出构建人类命运共同体理念顺应了时代需求。“倡导和平、发展、合作，积极支持多边主义，主张打造互惠互利的人类未来，彰显了中国共产党的全球视野和使命担当。”

“中国共产党同秘鲁共产党（红色祖国）的交往向来是平等的、真诚的。我们学习到很多来自中国共产党的有益经验，但中方从不干涉其他国家和政党的内部事务。”莫雷诺建议，在当前国际形势下，应更充分发挥党际交往的重要作用，共同捍卫国家主权、维护多边主义、促进和平发展。

莫雷诺表示：“站在新的历史起点上，相信中国共产党将带领中国人民在改革、创新和建设中取得更加辉煌的成就。”

《 人民日报 》（ 2021年06月04日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)