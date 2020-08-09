俄罗斯说任何导弹来袭都可能引发核反击

俄罗斯军方7日宣布，对俄罗斯任何形式的导弹攻击都可能触发俄方核反击。

俄罗斯武装力量总参谋部在《红星报》发表文章，阐述俄罗斯核威慑国家基本政策。文章写道，如果俄方的战略对手发动导弹攻击，由于俄方无法立即确定导弹是否搭载核弹头，将认定受到核打击，从而有权利发动核反击。

“任何来袭导弹将被视为搭载了核弹头，”文章写道，“导弹的发射信息将被自动转给俄罗斯军事政治领导层，他们将依据即时情况决定（俄方）核力量反击的规模。”

俄罗斯总统弗拉基米尔·普京6月批准俄罗斯核威慑国家基本政策，强调俄方核力量的防御性质和俄方将在迫不得已的情况下动用核武器。

根据这套政策，俄方不仅会对核武攻击发动核反击，而且在遭到“威胁国家生存”的常规武器攻击时，也可能发动核反击。一旦获得关于向俄罗斯或其盟友领土发射弹道导弹的“可靠信息”或在敌方对俄方“至关重要”的政府或军事设施发动的打击“可能导致（俄方）核力量无法反击”的情况下，俄罗斯可动用核武器。

俄武装力量总参谋部文章写道：“就对俄方的何种侵略……会触发反击的问题，答案明确：把俄罗斯作为一个国家摧毁。因而，俄罗斯（在核威慑国家基本政策中）已经划定‘红线’。我们不建议任何人越过这条线。如果潜在的对手决定那样做，无疑会遭到毁灭性反击。”

美联社说，俄方政策反映出俄方担忧美方研发可摧毁俄方关键设施的常规武器。俄罗斯卫星通讯社也在报道中提到美方“即时全球打击”计划。这一计划旨在用高精度巡航导弹对敌方导弹发射井、战略机场、潜艇基地、指挥中枢等目标发动大规模打击，摧毁敌方核反击能力，瘫痪指挥系统。

俄武装力量总参谋部在文章中发出警告，美国一旦不受《新削减战略武器条约》制约，可能会“不受控制地发展战略武器”。

文章写道，“这是一条极为危险的道路，世界因此将像20世纪后半期那样在核灾难边缘徘徊”，《不扩散核武器条约》和《全面禁止核试验条约》的命运将受到考验。

美国政府去年退出美俄《中导条约》后，《新削减战略武器条约》成为俄美之间唯一的军控条约。《新削减战略武器条约》将于2021年到期，俄方多次表示愿意不设前提条件延长这一条约，但美方反应冷淡。（惠晓霜）（新华社专特稿）

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