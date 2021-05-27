席来旺

当地时间5月26日，美国发表了一份居心叵测的声明，发起新一轮病毒溯源说，将目标再次对准中国。

席卷全球的新冠肺炎病毒溯源本应是全球性的，而在美国政府眼里，只有直盯着中国，盯着武汉。美国总统拜登要求美国情报界加倍努力，收集和分析有关2019年冠状病毒病（COVID-19）起源的信息，并在3个月后向总统报告结果。

曾经，中国遇上了特朗普式的美方抗疫不合作和蛮横无理“甩锅”的双重干扰。在疫情问题上，美国不顾中国为国际抗疫合作作出重大贡献的基本事实，掀起了一波波抹黑中国的舆论战，扰乱国际舆论场，导致一些非理性言论甚嚣尘上。

在美国鼓噪煽动下，以西方国家为主的对中国造谣、攻击和污名化的动作一刻也没有停止过。而今，在沉静一年后，新冠肺炎起源于中国实验室的理论又在美国主流媒体中重新出现。新一轮对中国抹黑有何来头？

先是《华尔街日报》5月23日以所谓独家报道的形式挑起，借助所谓美国“新解密”情报机构的说法，再次炒作“新冠病毒武汉实验室泄露说”，继而在美国一些人眼中如获至宝，甚至发布声明极力助推，美国科学家福奇过去曾较为理性，现在竟然也要坐到美国当局污蔑中国的战车上，否认之前的科学说法。

随着美欧等西方发达国家疫情的逐渐缓解，他们终于可以腾出手来，再次围绕新冠病毒的溯源问题向中国发难。

在世界卫生大会即将开幕之际，美国极力主张的武汉新冠肺炎起源的说法用心可谓险恶，充其量就是又一个针对中国的“伊拉克洗衣粉小瓶”。

美国开始炒作新冠病毒出自实验室之说，和日前炒作所谓美国防长3次请求与中国对话被拒绝，同出一辙，想嫁祸于人，把谣言当做事实来假定，把假说当真实来传播，把猜测当成科学对待，肆意抹黑中国形象。

美国已有学者承认，尽管把实验室泄露理论描述为我们时代的“大规模杀伤性武器理论”或许是“合适”的，就像美国入侵伊拉克之前的说法一样，是在利用国家支持的谎言来加以证明其合理性。

围绕新冠病毒溯源的国际角力正在再度卷土重来，就在美媒报道新冠议题的同一天，世界卫生大会召开，美欧日澳在世界卫生大会上要求世卫组织对新冠病毒再次开展所谓第二阶段“独立透明和科学”的调查。

事实上，世卫组织在今年2月份已经完成了相关调查，并发布了报告，但是，世界卫生组织在武汉的调查中得出的结论，让西方国家极为不满，他们依然不相信调查结果。

美国此举目的是要影响世界卫生大会的讨论，意欲用台湾议题和溯源议题挑起争论干扰世界卫生大会。

本来，世界卫生大会的关注点应放在尽快控制全球疫情蔓延以及解决疫苗公平分配的急迫问题之上，然而在这两大领域，美国及其主要盟友都既不占道义优势，更缺乏能拿到台面上的实际行动，国际抗疫合作任重而道远。

世界需要美国吸取教训，真正负起大国担当，而不是像之前的特朗普时期那样疯狂甩锅，给国际秩序带来混乱，奉劝美国当局能清醒地认清当前国际形势，不要重蹈特朗普的疯狂与荒诞。

（作者席来旺是中国国际问题研究基金会研究员、河南师范大学世界和平与发展研究院院长）

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