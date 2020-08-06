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联合国秘书长及联大主席呼吁建设一个没有核威胁的世界

2020年08月06日15:22  来源：新华网
 

　　新华社联合国8月6日电（记者王建刚）联合国秘书长古特雷斯及第74届联合国大会主席穆罕默德-班迪5日呼吁国际社会彻底消除核武器，努力建设一个没有核武器威胁的新世界。

　　古特雷斯在为当天举行的日本广岛原子弹爆炸75周年纪念活动所发表的视频致辞中说：“75年应该让我们认识到，拥有核武器只会削弱而不是巩固安全。”然而，“分歧、不信任和缺乏对话，可能让世界重回不受控制的战略核竞赛”。

　　古特雷斯再次呼吁各国回到彻底消除核武器的共识和道路上。“各国都已反复做出相关承诺。现在是开展对话、建立信任，削减核武数量和采取最大程度克制的时候了。”

　　古特雷斯表示，联合国诞生在广岛与长崎核爆发生的同一年，其成立伊始就确认了彻底消除核武器的重要意义，“然而，这一目标至今仍然未能实现”。他敦促各国借助明年《不扩散核武器条约》审议大会召开的契机，维护和巩固国际不扩散和裁军体系，并尽快让《禁止核武器条约》与《全面禁止核试验条约》付诸实施。

　　穆罕默德-班迪在给同一个活动发去的视频中说，核战争中没有赢家。“我们必须重新致力于核裁军，因为核武器造成的大规模杀伤永远没有任何正当理由。”他呼吁所有会员国签署和批准《禁止核武器条约》这一核裁军的“里程碑协议”。

　　“为更好地缅怀广岛和长崎的受害者……让我们共同努力，创造我们想要的未来：一个没有核武器威胁的未来。”穆罕默德-班迪说。

(责编：于洋、刘洁妍)
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