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特朗普将禁止TikTok在美运营 TikTok美国总经理发声

2020年08月02日15:16  来源：环球网
 
原标题：特朗普将禁止TikTok在美运营，TikTok美国总经理发声：我们哪也不打算去，会长期运营下去

　　【环球网报道 记者 崔妍】“我们听到了你们的支持，我们想说声谢谢，我们哪里也不打算去。”就在特朗普7月31日晚宣布将禁止短视频应用TikTok在美国运营后，当地时间8月1日，TikTok美国总经理瓦妮莎·帕帕斯(Vanessa Pappas)在推特上回应称，TikTok将在美国长期运营，“哪里也不打算去”，并计划在美国创造更多就业机会。

　　据“今日俄罗斯”1日报道，帕帕斯当天上午在推特上发布一则视频，她在视频中表示：“我们听到了你们的支持，我们想说声谢谢，我们哪里也不打算去。”

　　她还说，TikTok已经在美国拥有1500名员工，并计划在未来三年内再招聘1万名员工，同时将提供10亿美元基金来支持在平台上分享视频的创作者。

　　针对特朗普此前宣称TikTok会将美国人的隐私泄露给中国政府这一言论，帕帕斯驳斥称，“在安全性方面，我们正在开发最安全的应用程序，因为我们知道这才是正确的做法。”

　　最后，帕帕斯呼吁TikTok的用户们继续支持该公司，并表示TikTok将在美国长期运营。“我们感谢你们的支持，我们将在这里长期运营。请在这里继续分享你的声音吧，让我们一起支持TikTok。”

　　当地时间7月31日，美国总统特朗普在其专机“空军一号”上对记者表示，他将禁止TikTok在美国运营。《国会山报》称，特朗普此言是在暗指他不会支持美国公司收购TikTok。俄罗斯卫星通讯社补充说，特朗普还表示，他将“最早于周六（即8月1日）”禁止TikTok在美运营。

　　然而，RT认为，想要在美国禁用TikTok可能比在印度更困难，与印度不同，美国并没有“防火墙”能够在全国范围内屏蔽互联网内容。不仅如此，RT称，TikTok在美国拥有数千万用户，仅6月份就在美国被下载了750万次。它以拥有以青少年为主的受众而闻名，但同时，其用户基础也在不断趋于大龄化。根据社交媒体广告公司“Wallaroo Media”的数据，在4月，下载该软件的25至34岁的年龄段用户占总用户的27.4%，已经高于1月份的22.4%。

(责编：杨光宇)
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