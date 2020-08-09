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特朗普绕开国会签署行政令延长失业救济

2020年08月09日14:41  来源：新华网
 

　　新华社华盛顿8月8日电（记者熊茂伶 高攀）在国会两党未谈拢新一轮财政援助的情况下，美国总统特朗普8日签署若干关于援助期限延期的行政令，其中包括延长已过期的额外失业救济金。

　　据美国媒体报道，特朗普绕过国会签署行政令的行为可能会遭遇法律挑战，因为美国宪法规定国会拥有支配联邦开支的权力。美国消费者新闻与商业频道报道认为，这可能既是特朗普的谈判策略，又是政治作秀，特朗普试图借此为其谋求连任造势。

　　按照国会3月底批准的新冠疫情纾困计划，联邦政府在各州失业救济金基础上，为失业人员提供的每周600美元额外失业救济金于7月底到期。特朗普新发布的行政令将把额外失业救济金以每周400美元的水平延长至今年年底，并计划州政府承担其中四分之一的费用。

　　其余行政令分别涉及保护房客的延期联邦暂缓驱逐令、延期学生贷款暂停还款、推迟支付部分工资税，各项措施的延长期限均至今年年底。

　　众议院民主党人曾于5月中旬推出一项总额超3万亿美元的新一轮新冠疫情纾困计划草案，但未获共和党人支持。参议院共和党人于7月27日发布1万亿美元新一轮新冠疫情纾困计划草案，白宫官员和两党领袖在过去两周就此进行多次谈判，但仍分歧明显，矛盾焦点包括额外失业救济金、对州和地方政府的援助等。

(责编：于洋、杨牧)
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