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特朗普新签署总统令 要求90天内剥离TikTok美国业务

2020年08月15日20:53  来源：人民日报客户端
 

美东时间8月14日晚，根据美国外国投资委员会（CFIUS）建议，美国总统特朗普发布第二道行政令，要求字节跳动90天内必须完成TikTok美国业务出售交易的交割。行政令充分授权总检察长强制剥离TikTok美国业务，“有权采取任何必要措施以执行此命令”。

特朗普的裁决理由是，“有可靠的证据使我相信，字节跳动通过收购音乐社交应用musical.ly最终融合成一个社交媒体应用TikTok，可能会采取有损美国国家安全的行为”。其裁决依据为美国《1950年国防生产法》修正案。该法案规定，如果有可靠证据表明外国投资将损害美国国家安全，总统可以阻止交易。 

这是特朗普政府针对字节跳动和TikTok发布的第二道行政令，该行政令带来了更多的限制。此前，美东时间8月6日晚，特朗普曾引用《国际紧急经济权力法》（IEEPA）签署第一道行政令，要求9月20日起，禁止受美国司法管辖的任何人或企业与TikTok母公司字节跳动进行任何交易。

知情人士透露，新的行政令主要针对TikTok，旧的行政令则更为广泛，包含了TikTok母公司字节跳动。新的行政令直指强迫字节跳动在限期内剥离TikTok美国业务，旧的行政令则意在遏制字节跳动全球业务的发展。因此，这两封行政令不会相互覆盖，而是相互独立、并列执行。

值得注意的是，美东时间8月3日，特朗普在白宫接受采访时表示，如果TikTok美国业务未能在9月15日之前跟美国公司签署出售协议，就要封禁TikTok。与之相比，新的行政令进一步明确了TikTok美国业务完成交易的交割时间（11月12日）。此项内容属于新增限制，而并非出售时间的延期。

受特朗普新行政令的影响，TikTok被迫退出美国市场已成定局。 

(责编：马昌)
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