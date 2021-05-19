李子昕

五月以来，巴以局势骤然紧张。发生在东耶路撒冷的示威游行，在短短数日之内演变为以色列与加沙地带武装组织的全面军事冲突，其规模和烈度均为近年罕见。巴以问题是影响中东安全的基础性、根源性问题，但近年来在各种地缘热点问题的冲击下不断被边缘化。正当各方将注意力挪开之时，巴以问题再度以极其惨烈的方式展现在世人面前。

数周之内，巴以双方数百人死亡，数千人受伤。特别是加沙地带的巴勒斯坦民众，因家园被毁而无家可归。在以色列的军事打击之下，加沙基础设施被大量摧毁，公共服务几近瘫痪。就在近日，加沙唯一的新冠病毒核酸检测点和疫苗接种点被以军摧毁。考虑到以色列的严密封锁，加沙人道主义危机仍会不断恶化，短期内难见改善的可能。

众所周知，国际社会围绕政治解决巴勒斯坦问题曾达成一系列协议。其中，“两国方案”最具国际共识，其具体内容也得到联合国相关决议的认可，具有公认的权威性，即建立以1967年边界为基础、以东耶路撒冷为首都、拥有完全主权、独立的巴勒斯坦国，从根本上实现巴勒斯坦和以色列的和平共存。

遗憾的是，“两国方案”在实际执行过程中屡屡遭受各方因素干扰而未能实现。近年来，中东和平进程更是偏离原有轨道。特别是美国特朗普政府，完全抛弃“两国方案”，在巴以问题上采取系列单边主义偏袒政策，令巴以矛盾进一步激化。巴勒斯坦民众对国际调停与政治斡旋的信心持续下降，最终酿成今天的危机局面。

引发本轮巴以冲突的导火索，是东耶路撒冷阿拉伯民居的所属权问题。然而事态发展至今，军事行动早已与各方国内的政治进程紧密关联。正因此，冲突不会因军事目的达成而自动终结，更可能受到政治需要的左右而长期延宕。

当前，以色列中左翼“拥有未来”党党首拉皮德正尝组建新一届以色列政府，其原本声称将“组建一个团结政府，以使左派和右派共同应对经济和安全挑战”。按原计划，拉皮德很可能将吸纳阿拉伯政党入阁。然而突如其来的巴以冲突令以色列政坛各政党不得不“选边站队”，在“政治正确”的压力下纷纷支持现政府对加沙的军事行动，从而令阿拉伯政党受到孤立。拉皮德组阁前景黯淡，以色列恐将迎来两年内的第五次大选。此外，巴勒斯坦原定5月下旬的大选被延期至未来数月内举行，而以色列的劲敌——伊朗，也将在6月迎来总统大选。在地缘对抗加剧、民意沸腾背景下，域内各政治力量恐将频频示强以争取选票。政治对抗与军事冒险行为推升中东的安全风险，巴以冲突若不及时予以遏制，恐将出现难以预料的灾难性外溢效应。

面对冲突不止、双方实力极度悬殊的现状，联合国安理会理应出面调停，并发出权威、一致、明确的公正声音。作为安理会本月轮值主席国，中国多次推动安理会紧急磋商，并提出安理会主席新闻谈话草案，彰显了负责任大国的应有担当。遗憾的是，由于美国单方阻挠，安理会迄今未能在巴以冲突上形成一致意见。安理会在巴以问题上的失声，体现了大国霸凌下国际关系的残酷现实，也更显示出推动国际关系民主化、践行真正多边主义的可贵与迫切。

国务委员兼外长王毅近日在参加安理会巴以冲突问题紧急公开会时表示，停火止暴是当务之急，人道援助是迫切需要，国际支持是应尽义务，“两国方案”是根本出路。上述四点主张为平息本轮巴以冲突、实现巴勒斯坦问题的持久解决给出了明确的方案与路线图。武装冲突无法实现和平与稳定。无论是以色列的“自卫权”还是巴勒斯坦的“生存权”，唯有尽早回归两国及国际社会的共识，以政治谈判而非暴力对抗，解决彼此合理关切，才能最终实现犹太民族与阿拉伯民族的和谐相处与共同发展。

（作者系中国国际问题研究院助理研究员）

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