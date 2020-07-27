多国专家反对美国搞“新冷战”

新华社伦敦7月25日电 （记者王慧慧）“反对新冷战”国际会议25日以视频方式举行，与会多国专家表示，美国政府针对中国的言行越来越激进，任何针对中国的“新冷战”都危及世界和平，不符合人类共同利益。

据会议组织方介绍，共有来自美国、中国、英国、俄罗斯、印度、加拿大等49个国家的人士注册参会，约700人观看了会议直播。会议发表声明，呼吁美国摒弃冷战思维及其他有损世界和平的做法，支持中美进行对话，就共同抗击新冠肺炎疫情、应对气候变化、实现经济发展等全球性问题展开合作。

英国中央兰开夏大学国际问题专家珍妮·克莱格在发言中表示，中美关系是重要的双边关系，中美关系恶化将对世界和平构成极大威胁。

中国人民大学重阳金融研究院高级研究员约翰·罗斯（中文名罗思义）列举了美国对世界和平和国际秩序构成的威胁，包括发动伊拉克和利比亚战争、退出《中导条约》、在联合国框架外对伊朗和委内瑞拉实施单边制裁等。他认为，如果以战争威胁中国，后果将不堪设想。

美国反战组织“粉色代码”联合创始人美狄亚·本杰明说，美国军事基地遍及全球，却称中国越来越具攻击性，美国领导人对华态度令人担忧。“美国需要明白，中国不是敌人，两国需要合作。”

美国专栏作家玛格丽特·金伯利说，美国政府近期在与中国有关的问题上接连犯错，不仅在涉疆和防疫问题上对中国无端指责，要求中方关闭驻休斯敦总领馆更是违反国际法。

《 人民日报 》（ 2020年07月27日 03 版）

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