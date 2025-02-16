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王毅：坚定做变革世界中的建设性力量

2025年02月16日05:26 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报德国慕尼黑2月14日电  （记者刘仲华、刘赫）当地时间2月14日，中共中央政治局委员、外交部长王毅出席慕尼黑安全会议，在“中国专场”发表题为《坚定做变革世界中的建设性力量》的致辞。

　　王毅说，多极化的世界既是历史的必然，也正在成为新的现实。推动构建平等有序的世界多极化是习近平主席提出的又一重大主张，也是我们对多极世界的真诚期许。中国必将是多极体系中的确定性因素，将坚定做变革世界中的建设性力量。王毅阐述了中方对多极化的四点看法。一是应倡导平等相待。二是应尊重国际法治。三是应践行多边主义。四是应坚持开放共赢。

　　王毅强调，中方始终认为欧洲是多极世界的重要一极。中欧双方是伙伴而不是对手，中方愿同欧方以今年中欧建交50周年为契机，深化战略沟通和互利合作，推动世界走向和平、安全、繁荣、进步的光明前景。

　　王毅还就国际秩序、乌克兰危机和中美关系等回答了现场提问。

　　与会期间，王毅还分别同法国、德国、西班牙、奥地利、捷克、乌克兰、阿根廷、以色列等各国外长以及欧盟外交与安全政策高级代表、北约秘书长、巴西总统首席特别顾问等会见。

　　《 人民日报 》（ 2025年02月16日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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