人民网柏林2月8日电 （记者徐馨）《风生水起——基础设施公共化的空间实践及深圳研究展》在德国伊达斯建筑论坛期间举行，展期为2月8日至3月19日。伊达思建筑论坛以其专业性、学术性和探索性在业内享有较高声誉，该论坛多年来一直关注中国建筑实践与社会发展。

观众正在观看深圳大学粤港澳大湾区创新设计实验室的研究成果“水与城市化：深圳案例”。人民网记者 刘仲华摄

观众正在观看深圳大学粤港澳大湾区创新设计实验室的研究成果“水与城市化：深圳案例”。人民网记者 刘仲华摄

伴随城市化发展进程，优化创新水资源管理与基础设施建设、平衡城市发展与自然水土关系，是人类普遍面临的问题。在德国联邦环境基金会和荷兰驻柏林大使馆支持下，伊达思建筑论坛系列座谈会“水：利弊之争”也在本次展览开幕之际举行。来自中国的参展方，和德国、日本、美国、荷兰等国的学者、建筑师一起分享经验，共话未来。中国建筑师刘珩结合本次展览介绍了多年来在深圳的实践，柏林雨水管理局工程师安娜· 弗里德里希介绍了柏林水循环运转情况、相关政策和咨询服务，华南理工大学建筑学院教授冯江图文并茂地为来宾讲述了历史上岭南地区的潮汐与池上建筑。专注水上漂浮建筑的荷兰建筑师科恩·奥利修斯也介绍了他的系列实践，比如在阿姆斯特丹东部建成当前世界上最大的海上漂浮社区、利用废弃的风力发电机叶片建造海上漂浮绿带等等，拓展了人们对未来的想象。

此次展览集中呈现了刘珩及南沙原创建筑设计工作室在城市更新及基础设施公共化领域的实践，折射深圳从生产中心向服务型大都市的转型，体现了中国当代建筑实践的探索性和社会性。在展出的建筑项目中，有深圳废弃工业设施在当前的再利用，有桥梁、污水处理厂、水闸等和水有关的基础设施设计建造，也有对新型基础设施和功能的探索。同时，展出了深圳大学粤港澳大湾区创新设计实验室的研究成果“水与城市化：深圳案例”，从城市水环境的概述，到聚焦深圳具体实践，探讨可持续发展可能性，吸引了许多当地观众前来观展。

观众驻足大成面粉厂改造项目。人民网记者 徐馨摄

观众正在看展览中的深圳荷水基地建筑项目。人民网记者 徐馨摄

“25年前我第一次到深圳，参加了一场以《公共空间对话》为主题的会议。如今，深圳的发展走在时代前沿，此次展示的十多个建筑项目，就像深圳持续变革发展的横切面，为当代城市发展普遍面临的问题提供启示。比如，在城市高度发展的背景下，基础设施已不能再简单地设置在现有住宅区之外。容易被视为会对环境产生负面影响的污水处理厂，能否设计的既能在城市运转中发挥积极作用，又赢得在地居民信任，为当地社区带来新的附加值？展览中的两个污水处理厂就展示了新的可能性。”中国当代建筑研究专家、城市规划学者爱德华·凯格尔说，“‘输出’理念深植于德国的基因，在建筑领域也是如此。我们迫切需要转变这一理念，转为交流合作。就像本次展览展示的，今天的中国正以实验性的探索精神解决问题，这是欧洲可以学习借鉴的。我们面临着相似的发展问题，应携手合作，共同开创一个积极的未来。”

(责编：崔越、刘慧)