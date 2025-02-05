新华社东京2月4日电 综述｜日本流感流行已过高峰期 专家提示仍不能掉以轻心

新华社记者钱铮

与2024年年底流感暴发式扩散相比，日本进入新年以来，新增流感病例总体呈减少趋势。至1月底，日本流感流行已恢复至往年同期水平，但专家提示仍不能掉以轻心。

日本国立感染症研究所4日公布的2025年第四周（1月20日至26日）流感数据显示，日本全国约5000个定点医疗机构共报告流感病例约5.46万例，平均每个机构报告11.06例，比前一周的平均每个机构18.38例减少近40%，比2024年最高峰时期（12月23日至29日）的平均每个机构64.39例大幅减少82.8%。

日本流感季通常从9月一直持续到第二年春天，厚生劳动省和国立感染症研究所每周通报流感相关数据。从2024年10月21日至27日这一周起，日本新增流感病例数连续10周增长；在12月16日至22日这一周达到流感流行警报级别，即平均每个定点医疗机构报告30例以上病例；在12月23日至29日这一周的机构平均报告病例数达到警报级别的两倍多，这是1999年开始采用现行统计方法以来的最高纪录。

进入2025年以来，日本全国定点医疗机构报告的新增流感病例数明显回落。今年前四周平均每个定点医疗机构报告病例数分别为33.82例、35.02例、18.38例和11.06例。从过去10年的流行水平来看，第一周和第二周新增病例数仍明显高于往年，第三周和第四周已恢复到往年水平。

国立感染症研究所数据显示，截至1月26日，日本本次流感季全国累计报告流感病例总数推算为952.3万例。

专家认为，虽然新增流感病例数正在减少，但日本当前流行的主要是甲型流感，不排除今后几个月乙型流感流行、导致新增病例数再度攀升的可能性。

日本2024年至2025年流感季另一个特点是与支原体肺炎的流行重合，两种呼吸道传染病的症状有很多相似之处，这使得解热镇痛药对乙酰氨基酚、止咳药氢溴酸右美沙芬等在日本出现严重供应不足。另外，抗流感病毒药物奥司他韦（达菲）也是供不应求。

此外，日本各地医院床位不足的状况仍在延续。虽然近期比前一段时间有所改善，但冬季同时是脑卒中、心肌梗塞等疾病的高发期，医院病房压力大。东京郊区一家医院的副院长接受日本广播协会电视台采访时说，流感患者接收高峰期已过，但患者康复需要时间，很多人不能马上出院，预计病床吃紧状况还要持续一段时间。

日本静冈县感染症管理中心主任后藤干生接受《产经新闻》采访时提示日本民众，如果出现头痛、发热、咳嗽等症状但不严重，与其冒着交叉感染风险去医院，不如先在家静养。休养时保证饮食营养和充分水分摄入，也可以服用一些非处方退烧药等。如果静养两三天后仍然不退烧且头疼、咳嗽等症状加剧，或者出现咳嗽、流鼻涕等症状超过两周，建议还是去医院就诊。

后藤干生认为，防止感染流感和发展成重症的有效方法是每年接种流感疫苗，一般进入10月份就要抓紧接种。

(责编：苏缨翔、刘叶婷)