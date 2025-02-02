人民网伦敦1月31日电 （徐量、许立群）1月30日，英国发行方华人影业在伦敦举办《封神第二部：战火西岐》新春首映礼。中国驻英国大使馆、英国影视行业、中英各商会、媒体代表和各高校留学生、外国友人等近500人出席活动。

《封神第二部：战火西岐》伦敦首映会现场。人民网 杨浩鹏摄

首映礼现场充满了浓浓的节日氛围，主办方特别安排伦敦现场观众与在上海的影片主创团队连线，向英国观众们送上新春祝福，与现场观众深入互动。现场还设置了“封神”新春集市，集中展示中国新春元素，把“庆中国新年，看中国神话”传递给在海外的每一位华人和外国友人。

在上海的主创团队与伦敦现场观众连线互动。人民网 杨浩鹏摄

据介绍，作为《封神三部曲》的第二部，《战火西岐》延续了前作的精彩剧情，讲述了3000多年前发生的人类、神仙和怪物之间旷日持久的神话战争。

许多来到首映现场的英国观众对《封神第二部：战火西岐》的整体制作水准给予了高度评价。不少观众提到，影片的英文字幕翻译非常本土化，不仅精准地传达了台词的含义，还充分考虑了英语观众的理解习惯，使他们能更流畅地融入剧情。还有观众表示，此前对封神传说并不了解，今天的电影激发了他们对中国神话的兴趣，希望能去中国进一步了解这段故事。

首映礼现场英国观众发言。人民网 杨浩鹏摄

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