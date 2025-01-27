人民网东京1月27日电 （孙璐、许可、朱玥颖）1月25日，由一般社团法人全日本华侨华人社团联合会（以下简称“全华联”）主办的全日本华侨华人蛇年春节联欢晚会在日本东京举行。

现场洋溢着浓浓的年味儿。人民网 许可摄

中国驻日本大使吴江浩及夫人丁玥、公使罗晓梅、公参兼总领事陈巍，日本前首相鸠山由纪夫及夫人鸠山幸，四川省海外联谊会副会长张荣，全华联理事长贺乃和、会长何德伦，在日中国企业协会会长王家驯、中国文化中心主任罗玉泉、日本华侨华人联合总会会长陈隆进以及在日华侨华人1000余人出席了晚会。

中国驻日本大使吴江浩致辞。人民网 许可摄

吴江浩向全日本华侨华人致以亲切问候和新春祝福，表示过去一年在党中央坚强领导下，海内外中华儿女共同奋斗，中国经济社会发展取得新成就，新质生产力不断迸发，中国式现代化迈上新台阶。希望侨胞们团结一心、共同努力，为祖国建设和中日关系改善发展作出新贡献。

日本前首相鸠山由纪夫致辞。人民网 许可摄

鸠山由纪夫用中文向在日华侨华人送上新春祝福，并向吴江浩大使和所有为中日友好事业不断奋斗的在日华侨华人致以由衷感谢。他表示，对中国正在实践的“人类命运共同体”理念感同身受，相信中国必将沿着这条道路，为世界带来和平。

在日中国企业协会会长王家驯致辞。人民网 许可摄

王家驯回顾了在日华侨华人在2024年携手奋进取得的丰硕成果，表示中国式现代化发展成就世界瞩目，并表达了期望大家共同实现中华民族伟大复兴的美好祝愿。

全华联理事长贺乃和致祝酒辞。人民网 许可摄

贺乃和指出，通过全华联春晚的舞台，在日华侨华人积极传播中国文化，推动中日友好和民间交流。今后全华联将再接再厉，创作更多优秀的作品，打造海外华侨华人的精神家园。最后祝祖国繁荣昌盛、人民幸福安康。

舞蹈《五十六个民族一家亲》。人民网 许可摄

吴江浩大使、郁钧剑、王家驯会长和晚会总导演程波共同登台合唱《说句心里话》。人民网 许可摄

本次晚会共有12个精彩节目，来自中日两国的文艺工作者为到场观众带来了各具特色的歌舞和器乐表演。喜庆欢腾的《金蛇舞狮闹新春》拉开了晚会的序幕。著名主持人赵保乐倾情助阵，知名男高音歌唱家郁钧剑和女高音歌唱家王丽达分别献唱经典曲目《小白杨》《一杯美酒》等，赢得掌声无数。国乐大师方锦龙的五弦琵琶独奏《玄鸟》，艳惊四座。来自四川省海外联谊会的青年演员欢歌热舞，现场气氛热烈。

国乐大师方锦龙带来琵琶独奏《玄鸟》。人民网 许可摄

主要嘉宾合影。人民网 许可摄

乙巳蛇年作为春节申遗成功后的首个新年，标志着“中国年”升级为“世界年”，春节成为了全人类共同的文化财产。如今，与春节相关的民俗活动已走入多个国家和地区。越来越多的华侨华人结合当地文化传承春节，也有越来越多的外国友人通过舞龙舞狮、美食文化与华人社群密切交流，感受春节的独特魅力。

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