多家中国车企携新车型参加2025布鲁塞尔车展

本报记者 牛瑞飞

日前举行的2025布鲁塞尔车展吸引了100多家展商参展，其中，比亚迪、小鹏、奇瑞等10多个中国品牌携新车型、新技术亮相，受到众多欧洲消费者的青睐。

走进比亚迪展区，很多参观者正在观摩比亚迪Atto 2车型。“前来试驾的人络绎不绝，为了缓解排队情况，我们特意在车展场外也准备了多款试驾车，给参观者提供更便利的试驾机会。”比亚迪荷比卢地区公共关系经理托马斯·摩尔告诉记者，Atto 2车型属于紧凑型SUV，非常契合一些欧洲消费者的需求。这是该车型首次在欧洲亮相，预计于今年2月正式进入欧洲市场。据了解，比亚迪目前已在比利时开设9家销售门店，今年还有望新开9家门店。

来自比利时安特卫普市的梵尚今年准备将自己的柴油车更换为电动汽车。记者遇到他时，他正在详细了解比亚迪汽车的续航里程等技术指标。他对记者说：“中国汽车品牌拥有先进的技术装备，而且价格更实惠。特别是中国的电动汽车技术非常领先，受到全球多地消费者的关注。我们应该深入了解中国汽车品牌。”

小鹏汽车带来了G6、G9和P7+三款车型。其中小鹏汽车的概念车——旅航者X2飞行汽车成为展会的一大亮点，充满科技元素的设计吸引了不少车迷（见图，本报记者牛瑞飞摄）。很多参观者拿着相机拍照，还有人拍摄了短视频发给朋友，邀请朋友一定来看看。居住在布鲁塞尔的赛巴斯迪安带着12岁的儿子前来参观。他告诉记者：“昨天我们从新闻里看到来自中国的飞行汽车，我儿子非常兴奋，一定让我带他来车展亲眼看看这款汽车。”赛巴斯迪安的儿子说：“飞行汽车太酷了，有了它，就不用担心堵车了，它的外形也非常科幻，我希望有一天也能拥有一辆。”一名已经75岁的观众感慨道：“飞行汽车让我有一种感受，中国汽车为我们提供了关于未来汽车的更多可能。”

小鹏汽车北欧执行总经理杰森·奥尔森表示，布鲁塞尔车展是小鹏汽车提高其知名度的关键一步。“我们已经在比利时建立了4个汽车中心，未来将争取占据欧洲4万欧元及以上新能源汽车市场的更多份额。”

红旗汽车展出了其新能源子品牌首款车型EH7以及纯电动中大型SUV车型EHS7。红旗欧洲大区负责人曾帅表示，EH7续航里程达到655公里，仅需3.5秒即可加速至100公里/小时。EHS7是同级车型中唯一配备后轮转向的车型，兼具高灵活性和可操控性。这两款车型应用了红旗品牌自主最新技术，在外观设计、智能驾驶、行车安全等方面均展现出品牌优势。

“中国汽车展台的人气真旺！”来自比利时西北部城市奥斯坦德的阿兰夫妇是布鲁塞尔车展的常客。丈夫阿兰告诉记者，由于夫妻两人工作地点相隔较远，家里现有的一辆汽车无法满足两人的通勤需求，这一次他们希望能够在车展上挑选到自己心仪的汽车。“当我挤进中国新能源汽车的各个展台，排队进入驾驶舱并试驾后，我的心里已经有了答案——我们将尝试中国新能源汽车。我们很快便联系了工作人员进行购车意愿登记。”

根据往年数据，大约1/4有购车需求的比利时顾客会在展会期间下单，中国新能源汽车也逐步成为当地消费者的重要选项。中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会发布的数据显示，比利时是中国新能源汽车出口量排名第一的国家，2024年1月至11月，中国共向比利时出口24.22万辆新能源汽车。

40多岁的维克多是一名汽车爱好者，他对中国汽车业的跨越式发展感到非常钦佩。他说：“在我20多岁时，我关注的汽车没有一辆来自中国，以前中国汽车常常是低价汽车的代名词。如今，我关注了好多款中国汽车。我还听说中国推出了一款性价比很高的小米跑车。我打算今年去中国看看，去欣赏更多炫酷的中国汽车。”

布鲁塞尔车展始于1902年，素有欧洲汽车销量风向标之称。本届车展上，传统内燃机车型、混合动力车型方面也有多款优质产品亮相，体现了在满足环保要求和消费者多元化需求方面的努力。多个欧洲汽车品牌还开展创新尝试，推出了一些价格亲民、性能不俗的新能源车型，吸引更多消费者关注。

（本报布鲁塞尔1月23日电）

《 人民日报 》（ 2025年01月24日 15 版）

(责编：白宇、卫嘉)