新华社首尔1月17日电 热点问答丨被捕后又面临拘留 尹锡悦前路如何?

新华社记者陆睿 姬新龙 李翔华

韩国高级公职人员犯罪调查处（公调处）17日向首尔西部地方法院申请对被逮捕总统尹锡悦的拘留令，以延长对尹锡悦的羁押时间。拘留令申请后如何执行？尹锡悦如何应对？总统弹劾案审理进度如何?

拘留令申请后如何执行

这是韩国宪政史上首次对现任总统申请拘留令。公调处说，尹锡悦涉嫌“内乱首领、滥用职权”，考虑到其所涉罪名重大和再犯风险，当天17时40分向法院申请对尹锡悦的拘留令。

根据规定，法院将在24小时内审查拘留令申请。按照韩国法律，如果拘留令申请获批，对尹锡悦羁押最长可达20天。韩国媒体分析，由于公调处没有起诉权，预计在公调处羁押尹锡悦大约10天后，案件将移交至检察机关，由检察机关继续调查尹锡悦并在调查结束后提起诉讼。

事实上，尹锡悦仅在15日被捕当天接受了公调处调查，但全程没有开口。他此后一直滞留在首尔拘留所，拒绝接受调查。

尹锡悦如何应对

尹锡悦方面表示将出席法院对拘留令的审查，但不确定尹锡悦本人是否前往。尹锡悦方面认为，逮捕和拘留的目的是防止嫌疑人逃跑和毁灭证据，尹锡悦不存在上述可能，因此根本不需要被拘留。

一些韩国法律界人士认为，目前为止，尹锡悦方面充分利用对法律的谙熟，在调查每个阶段都采取“拒绝、异议”和申请“暂停、回避”手段，拖延不少时间。

韩国媒体推测，尹锡悦大概率会继续不配合后续调查，延缓乃至阻滞司法进程。尹锡悦方面可能会再次就拘留令的“法院管辖权”问题等，要求就适当性作出审查，甚至在拘留令签发后申请停止执行、申请保释，继续拖延时间。

不少尹锡悦支持者近日在首尔拘留所以及首尔西部地方法院聚集，声援尹锡悦。尹锡悦17日再次“致信国民”，团结支持者。分析认为，尹锡悦期望通过炫耀力量，从政治上解决问题。

弹劾案审理进度如何

韩国宪法法院16日就尹锡悦弹劾案举行第二次正式辩论。据韩国媒体报道，韩国国会法制司法委员会委员长郑清来在辩论中敦促宪法法官迅速罢免尹锡悦。

同时，宪法法院确定在原定5次正式辩论基础上增加3次辩论，分别于2月6日、11日和13日举行。

宪法法院代理院长文炯培表示，考虑到法官评议和先例，从下月6日起，辩论开始时间为当地时间上午10时，持续全天。分析认为，这再次表明宪法法院加快弹劾案审判的意愿。

韩媒预测，经过数次正式辩论后，宪法法院将择机作出最终裁决。韩国前总统朴槿惠弹劾案审理时，宪法法院进行了3次审前听证会，共进行17次正式辩论，每周进行两至三次辩论。

韩国法律界认为，尹锡悦方面的拖延策略或难以在宪法法院奏效。针对尹锡悦的弹劾案，法律界预测将与朴槿惠弹劾案审理时长类似，宪法法院有望在2月末至3月初结束辩论，于3月中旬至3月末宣判。

(责编：曹欣悦、刘洁妍)