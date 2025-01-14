本报记者 程是颉 邢 雪 屈 佩

中塔公路二期建设项目沿线的塔吉克斯坦村落。

图为中国路桥提供

中塔公路已完工路段。

图为中国路桥提供

在中塔公路二期建设项目施工现场，装载机正在清理路面积雪。

图为中国路桥提供

在中塔公路二期建设项目施工现场，工作人员正在铺设沥青。

本报记者 程是颉摄

汽车行驶在中塔公路上。

舒赫拉特摄

中国和塔吉克斯坦山水相连，帕米尔高原见证着两国友好交往的悠久历史。

帕米尔高原古称葱岭，这里奇峰林立、群山绵延不绝。古丝绸之路曾穿越此地，联通东西方。如今，一条跨越帕米尔高原、连接中塔两国的新公路，正蜿蜒盘旋于崇山峻岭之间，见证着丝路精神的传承。

希望之路——

“我们都期盼着新公路的贯通”

从塔吉克斯坦首都杜尚别出发，行车7个多小时才能到达卡拉依洪姆——中塔公路二期部分关键路段建设项目（以下简称“中塔公路二期建设项目”）的起点。“逢山开路、遇水架桥”的壮举在这里生动上演。

中塔公路初建于上世纪40年代，西起杜尚别，东至中塔边境阔勒买—卡拉苏口岸，与中国的喀喇昆仑公路相连，全长超过1000公里，对于塔吉克斯坦的物流运输、对外交流具有重要意义。

随着中塔两国陆上贸易迅速发展，中塔公路通行量持续攀升。然而，由于自然灾害频发和年久失修，中塔公路原线大量路段损毁严重，已无法满足日益增长的通行需求。2009年，由中国路桥工程有限责任公司（以下简称“中国路桥”）负责的中塔公路改扩建项目开始实施。2014年，全长约150公里的中塔公路一期杜尚别至丹加拉路段改造正式完工，满足了沿线居民的交通需求。

2022年9月，中塔公路二期建设项目启动。项目位于戈尔诺—巴达赫尚自治州，全长92.339公里。建设中，中国路桥团队精心规划，多处改线，新建2条隧道、16座桥梁和5个明洞，并将路面由原来的4米拓宽至12米。

“我们太需要一条新的公路了。”当地司机哈伊尔告诉本报记者，以前开车走这条路的时候总是提心吊胆。这条道路狭窄多弯，路况恶劣，交通事故频发，拥堵更是常态。工程完工后，通行时间将从原来的5小时减至1.5小时。

“整条中塔公路地处高原，沿线地形复杂多变，多处地段是泥石流和山体塌方高发区，施工环境十分艰险。”中国路桥塔吉克斯坦办事处总经理李长伟告诉本报记者，“这就是为什么不到100公里的项目，工期却要4年。”面对重重挑战，项目建设团队不断创新施工策略，解决施工难题——最高开挖线与路面的垂直距离高达76米，他们就修建便道上山，从山体上部高点逐层爆破施工；在桥梁、明洞等结构物施工前，修筑交通便道，以保障施工期间交通通畅。

“修路的工作虽然辛苦，但我也收获了很多。”项目塔方员工贾姆舍德家住在改扩建路段附近的村子里，工程开始后他应聘加入了项目建设团队。在工作中，他勤奋认真，在中方同事的帮助下掌握了混凝土拌和等操作技能，收入逐步提升，一家人的生活越来越好。“村里有不少人在项目上工作，我们都期盼着新公路的贯通。”

机遇之路——

“帮助塔吉克斯坦更好地与中国市场联通”

中塔公路二期建设项目途经15个自然村。从高空俯瞰，崭新的柏油马路宛如一条绸带，在山野间蜿蜒伸展，将两侧村落串联起来。

村民拉贾巴里佐达的家就坐落在新公路旁。以往为了购买日常所需，他经常徒步数公里前往镇上，一来一回需要两三个小时，现在出门采买变得很轻松，“只需要15到20分钟，我就能开车去镇上逛逛”。

目前，中塔公路二期建设项目已完成全线60%左右的路面摊铺工作，极大地改善了当地通行状况。卡车司机穆罕默德经常跑中塔公路，特别关注项目进展。从前，这条路上山体滑坡是常事，车辆总被滞留途中，一耽误就是好几天。“现在路况有了很大改善，路上的货车也越来越多了。”穆罕默德说。

采访途中，记者遇到一列车队迎面驶来，20余辆纯白涂装的中国新能源汽车在高山峡谷间穿行。当地人告诉记者，这是中国新能源车企向塔方企业交付的新车，最近一段时间，常有这样的车队驶过。

此前，由于交通不便，大部分销往塔吉克斯坦的中国汽车只能通过乌兹别克斯坦中转进入塔市场，运输成本高昂。如今，中塔公路成为中国汽车进入塔吉克斯坦的一条重要线路。

当车队停下休整时，陪同记者采访的贾姆舍德好奇地走上前，仔细打量着新车，从外观到内饰都看了个遍，还与车队司机交流，了解车辆的操控、动力、续航等细节。

车队领队奥迪利介绍：“这批车辆的目的地是杜尚别。现在，越来越多的出租车公司使用中国新能源车作为运营车辆。等路全部修好了，新车就可以用拖挂式运输车全程运送，大大降低运输成本。”

人畅其行、物畅其流给地区发展注入新活力。预计2026年道路全线建成之后，杜尚别与戈尔诺—巴达赫尚自治州之间的货物运输效率将提升30%，运输成本有望降低20%。

2023年，中塔双边贸易额接近40亿美元，再创历史新高。“中塔公路正不断成为沿途城市的机遇之路、富裕之路。”塔吉克斯坦国家科学院欧亚研究所首席研究员阿卜杜加尼·马马达齐莫夫说，“中塔公路改扩建项目将进一步改善两国陆路交通条件，帮助塔吉克斯坦更好地与中国市场联通，为我们带来更多发展机会。”

民生之路——

“改善了当地村民的生活水平”

基什瓦尔家住中塔公路旁的努了望德村。村里的年轻人大多外出务工，老人则留在家中，或是帮年轻人带孩子，或是养几头牲口谋生。过去，村里道路破旧不堪，雨雪天泥泞难行，村民外出总是满身泥土。

去年8月，中塔公路二期建设项目修到了村子附近，村民通过区政府向中国企业求助，希望他们帮助修整村里的道路。很快，中国路桥的工程师就来到村里现场勘察。开始施工后，村里道路太窄，大型设备进不去，中国路桥就采用人工摊铺的方式作业。基什瓦尔还记得路修好的那一天，孩子们兴奋地在新路上嬉戏打闹的情景。

中塔公路沿线气候条件恶劣。桃夫麦村村民纳乌鲁兹对2023年初的大雪记忆犹新。当时，由于积雪过多，村里多处道路受损，雪崩引发的积雪超过百米，村子连通外界的道路彻底中断。

“路一直不通，村民家里存的草料不够，牲口就会断粮。”纳乌鲁兹回忆道。中国企业在雪崩发生后第一时间赶到现场，组织人员隔离危险区域，当天就清理了道路障碍。“以往遇到这么大的雪崩，至少要一周才能通车，感谢中国朋友。”纳乌鲁兹感慨道。

自中塔公路二期建设项目启动以来，中国路桥积极履行社会责任，帮助道路沿线村庄修整道路18公里，开展了一系列“小而美”民生工程。“改善了当地村民的生活水平。”李长伟说。

塔吉克斯坦民族大学孔子学院教师夏冉十分关注中塔公路建设进度，他正通过研究古丝绸之路，追寻着两国友好交往的历史。

“从文字资料中能够发现，张骞曾跨越帕米尔高原，到达距离杜尚别25公里的吉萨尔地区，受到热情款待。他所开辟的路线后来发展成为丝绸之路，形成了‘使者相望于道，商旅不绝于途’的盛况。”夏冉说。

如今，在高质量共建“一带一路”推动下，包括中塔公路在内的一系列重点项目纷纷落地，两国间务实合作持续深化，友好事业不断发展。越来越多的塔吉克斯坦青年开始关注中国、了解中国，前往塔吉克斯坦求学、经商、旅游的中国人数量也在持续攀升。

路的建设仍在继续，贾姆舍德对自己的未来也有了新规划。他想把中文学好，买一辆中国新能源车，以后成为一名导游，“开着车带中国游客领略帕米尔高原的壮美风光。”

《 人民日报 》（ 2025年01月14日 18 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)