本报记者 贾平凡

近日，Keeta Drone（美团无人机）开通迪拜首条无人机配送航线。

迪拜政府媒体办公室供图

日前，在阿联酋罗彻斯特理工学院迪拜分校，一名工作人员打开手机外卖软件，挑选好餐品后，选择无人机送货地点。大约10分钟后，伴随低沉稳定的嗡嗡声，携带外卖盒的无人机缓缓降落到该学院的外卖柜。随后，迪拜王储哈姆丹·本·穆罕默德·阿勒马克图姆输入验证码，取出外卖盒，拿到热气腾腾的美食。这次成功的配送服务由中国企业美团旗下的无人机完成。这一幕发生在迪拜无人机物流商业化运营启动仪式上。

无人机配送、无人机救援、无人机喷洒农药、无人机拍摄影片……近年来，中国无人机凭借过硬的技术实力和良好的服务水平，迅速崛起为引领全球无人机行业发展的重要一员。

多年位居世界第一大民用无人机出口国

当地时间2024年12月17日，在阿联酋迪拜无人机物流商业化运营启动仪式上，迪拜民航局宣布硅谷绿洲区成为第一个商业运营区域，同时为美团无人机颁发了阿联酋首张超视距无人机配送商业运营资质证书。同期，美团还宣布在迪拜同时启动多条无人机航线的常态化运营，可为罗彻斯特理工学院迪拜分校和迪拜数字产业园等地区民众提供快餐、应急药品等商品配送服务。

中国实验室产学研创新平台执行理事长、中国交通运输协会低空交通与经济专业委员会副会长谭翔在接受本报记者采访时表示，美团无人机配送落地迪拜，对中国无人机行业发展是一个巨大鼓舞：一是进一步在国际上展示了中国无人机的“科技名片”；二是有利于反向助推国内不断完善无人机物流常态化运行机制；三是为国内无人机企业开拓国际市场提供了案例。

近年来，中国民用无人机走俏国际市场，出口到多个国家和地区。

2024年10月26日，在中国航空运输协会通用航空和低空经济发展论坛上，中国航空运输协会发布《2023—2024中国民用无人驾驶航空发展报告》（以下简称《报告》）。《报告》表明，中国已多年位居世界第一大民用无人机出口国，在无人机领域的专利申请量占全球70%以上，成为全球第一大技术来源国。

据赛迪顾问智能装备产业研究中心日前发布的数据显示，2022年和2023年，中国民用无人机出口金额均为18亿美元左右。2024年1—10月，中国民用无人机出口总额达17.36亿美元。从1—10月出口额来看，2024年下半年月均出口额接近2亿美元，2024全年出口额有望突破20亿美元。此外，1—10月，中国民用无人机出口目的地排名前十的国家分别是荷兰、美国、德国、澳大利亚、英国、丹麦、阿联酋、加拿大、巴西和马来西亚。

“近年来，随着技术体系不断完善，中国民用无人机在全球市场表现十分强劲，并呈现出物美价廉、技术输出、全产业链融入当地等特点。”谭翔说。

中国民用无人机技术体系位居全球第一梯队

在墨西哥西部米却肯州拉彼达市附近，27岁的约塞琳·米雷莱斯熟练地操作一台中国品牌大疆T30农业无人机，将农药洒在玉米、小麦和草莓等农作物上。在中国技术的助力下，她通过自学和专业培训成为当地首批持有飞行许可证的专业女飞手。

拉彼达市当地人爱德华多·布里别斯卡和家人种植龙舌兰。两年前，他购入一台中国产农业无人机，为数公顷龙舌兰农田喷洒除草剂，劳作变得更加高效。他算了一笔账，以前每公顷土地的除草工作需要5个人连续工作约1小时才能完成，而使用无人机喷洒除草剂只需10分钟。

墨西哥拉彼达市农业开发区主任埃里维托·洛佩斯说，农业无人机有助于政府和农户更好地了解作物的生长情况，监测单位面积内作物数量、化肥效力以及病虫害状况。例如，数据显示一天中最佳浇水时间是清晨，此时天气凉爽，风力较小，植物水分流失较少，且更易吸收水分，可减少预计用水量的2/3。

在美国，农民赫德里克也是中国无人机众多受益者之一。以往一台传统地面撒肥机高达25万美元，中国品牌的大疆无人机却仅需3.5万美元，不仅大幅削减施肥成本，还凭借精准作业减少肥料浪费。

大疆农业全球市场负责人沈晓君近日表示，公司农业无人机2024年出口数量相比2017年增长了32倍，年增长率达到了66%。大疆2016年出口第一台农用无人机到日本，截至目前销售网络已经覆盖全世界100多个国家和地区，在这些国家和地区都有相对应的应用场景。

“在全球范围内，中国民用无人机技术体系位居全球第一梯队。中国无人机走出国门是大势所趋。”谭翔说，中国民用无人机在全球市场上脱颖而出并赢得广泛赞誉，主要是卓越的性能、创新的材料技术、高性价比、完善的质量保障体系、严格的管控措施以及广泛的应用领域等多方面共同作用的结果。

未来在国际舞台上展现更强的竞争力和影响力

2024年2月27日，匈牙利佩斯州州长伊斯特万首次赴中国四川省考察，走访调研成都时代星光科技集团（以下简称为“时代星光”）。“时代星光”是一家主营无人机及机场、无人机系统、空天地一体化AI指挥控制系统等产品的高新技术企业。此前，“时代星光”于2023年12月与匈牙利GN航空公司正式签署战略合作协议，宣布在欧洲建立无人机生产基地。

伊斯特万表示，此次四川之行，看到了许多中国无人机产业的高端技术产品。这些产品在海外市场是前所未见的，是海外无人机未来发展的概念产品。而在“时代星光”，这些产品已经落地成为现实，并应用在应急安防等领域的许多实践操作中。匈牙利期待以此次双方企业的合作为契机，迈进全球民用无人机产业变革的新阶段。

“未来，中国无人机在国际市场的发展趋势值得期待，预计将呈现市场规模持续扩大、技术创新不断引领行业发展、品牌影响力逐步增强、合规与监管体系日益完善以及产业链协同发展的良好态势。”谭翔认为，这些趋势将共同推动中国无人机企业在国际舞台上展现更强的竞争力和影响力，为全球无人机市场的繁荣发展注入新活力。

俄罗斯《独立报》近日刊文称，全球商用无人机配送系统市场未来将以每年40%以上的速度增长。

“中国无人机在进军国际市场时既有机遇，也有挑战。”谭翔说，为了让中国无人机在国际市场取得更好发展，中国无人机企业需要加强自主研发能力、提升产品质量和服务水平、加强合规管理、深度了解国际规则并拓展多元化的国际市场渠道。同时，中国政府也需要继续出台相关政策支持无人机行业创新发展，助力中国无人机在国际市场赢得更多机会。

(责编：贾文婷、张悦)