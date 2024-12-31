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中美应多为世界注入确定性、提供正能量（钟声）

2024年12月31日05:46 | 来源：人民网－人民日报
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　　中美双方应该时刻考量人类前途命运，为世界和平担当，为全球提供公共产品，为应对全球性挑战发挥积极作用

　　

　　“如果要实现一个稳定的21世纪，中国和美国必须携手合作。如果竞争和合作完全被对抗所取代，那么我们两国必将面临一个混乱的21世纪。”美国专栏作家托马斯·弗里德曼日前在结束中国之行后撰写的文章中指出，世界正面临迅猛发展的人工智能、气候变化等挑战，“美国和中国是世界上仅有的两个能够携手带来一丝希望的大国”。

　　这种声音，代表了美国有识之士对中美承担的大国责任的清醒认识和理性思考。当今世界动荡不安、冲突频发，人类面临前所未有的挑战。大国竞争不应是时代底色，团结协作才能共克时艰。中美双方必须明确，在当前形势下，中美两国共同利益不是减少了，而是更多了。不管是在经贸、农业、禁毒、执法、公共卫生等领域，还是面对气候变化、人工智能等全球性挑战，以及在国际热点问题上，都需要中美合作。美国许多人一向认可“能力越大，责任越大”，中国也始终认为，大国之大，关键在于胸襟大、格局大、担当大。中美作为世界前两大经济体和联合国安理会常任理事国，应该时刻考量人类前途命运，为世界和平担当，为全球提供公共产品，为应对全球性挑战发挥积极作用。

　　当今时代，人类是休戚与共的命运共同体，各国不是乘坐在190多条小船上，而是乘坐在一条命运与共的大船上，应该相互视对方的发展为机遇而非挑战，相互把对方当作伙伴而非对手，让“同球共济”、团结协作、互利共赢成为时代主旋律。这是中国看待世界的基本出发点，也是中国看待中美关系的基本出发点。正因为秉持命运与共理念，中国始终以对历史、对人民、对世界负责的态度发展中美关系，始终坚持相互尊重、和平共处、合作共赢三原则，始终主张中美应该做伙伴而不是当对手，始终强调“修昔底德陷阱”不是历史的宿命，“新冷战”打不得也打不赢。中国致力于推动中美关系稳定、健康、可持续发展，探寻两个大国正确相处之道，这本身就体现了以人类前途命运为重的负责任态度。

　　大国竞争不符合时代潮流，也解决不了中美两国和世界面临的问题。共同承担大国责任，为应对全球性挑战做表率，这是中美应有的担当。过去，中美曾经与二十国集团其他成员一道，将世界经济拖出国际金融危机的泥潭，也曾经共同推动各方达成气候变化《巴黎协定》，为应对全球变暖带来新的希望。在世界经济复苏乏力、全球性挑战层出不穷的当下，中美更应把大国责任挺在前面，不以相互消耗拖累世界，不胁迫别国选边站队。关税战、贸易战、科技战违背历史潮流和经济规律，不会有赢家。面对经贸分歧，“脱钩断链”不是解决之道，互利合作才能共同发展。面对方兴未艾的科技革命和产业变革，“小院高墙”不是大国作为，开放共享才能造福人类。中美应携手推动平等有序的世界多极化和普惠包容的经济全球化，让和平的阳光普照世界，让发展成果更多更公平惠及各国人民。

　　“国际事务存在太多变数，但我们知道的是，如果美国和中国不加强合作，全世界都将陷入困境。”有美国学者近期分析下一步中美关系走向时这样说。应对全球性挑战，中美合作也许不是万能的，但没有中美合作是万万不能的。美方应该秉持大国责任，站在历史正确的一边，与中方相向而行，加强对话沟通，妥善管控分歧，拓展互利合作，多为世界注入确定性、提供正能量。

　　《 人民日报 》（ 2024年12月31日 14 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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