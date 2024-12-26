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叙利亚达成“缴枪”协议 个别武装派别继续交战

2024年12月26日08:55 | 来源：新华网
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新华社北京12月25日电 叙利亚新当局24日宣布，叙利亚国内各武装派别将解散并编入新政府军。获美国支持的叙利亚库尔德武装没有参加谈判，并且继续与土耳其支持的武装激战。

这是12月8日在叙利亚首都大马士革拍摄的武装人员。新华社发

这是12月8日在叙利亚首都大马士革拍摄的武装人员。新华社发

叙利亚国家通讯社24日报道，“叙利亚沙姆解放武装”领导人艾哈迈德·沙拉已同叙其他武装派别领导人就解散所有武装派别并归由新国防部领导达成协议。

沙拉先前表示，任何武器都不应在国家控制之外，必须解散所有武装派别，在新国防部领导下统一军队，包括库尔德武装主导的“叙利亚民主力量”。

不过，据法新社报道，“叙利亚民主力量”没有派代表参加决定解散各派武装的会晤。“叙利亚民主力量”发言人表示，这一组织并不拒绝接受整编，但需“与大马士革方面直接对话以解决全部问题”。

“叙利亚民主力量”由库尔德武装“人民保护部队”主导，在叙利亚内战期间获得美国以打击极端组织“伊斯兰国”为名非法派出的驻军大力支持，控制叙东北部大片地区，包括主要石油和粮食产区。

美国的北约盟友土耳其把叙境内库尔德武装视为土耳其反政府组织库尔德工人党分支，定为恐怖组织，以直接出兵和扶持叙武装派别的方式予以打击。

以“叙利亚沙姆解放武装”为主的反对派武装11月底发动攻势，本月初推翻巴沙尔·阿萨德政府。同时，土耳其支持的“叙利亚国民军”进攻叙库尔德武装控制区，夺取叙土边境城市曼比季。

“叙利亚民主力量”一名发言人24日告诉美联社，已经在曼比季以东地区对“叙利亚国民军”发动反攻，战线距曼比季中心地带仅11公里。据总部设在英国的“叙利亚人权观察组织”统计，双方11月底开打以来，各自已损失数十人。

土耳其外交部长哈坎·费丹22日到访叙利亚，与“叙利亚沙姆解放武装”领导人沙拉会晤。费丹称，叙利亚的未来“没有库尔德武装的空间”，“人民保护部队”必须解散，相信叙新当局会采取措施维护叙利亚国家主权、统一和领土完整。费丹21日警告，如果新当局无法化解土耳其对库尔德武装的安全关切，土方将不惜采取一切手段。

土耳其国防部长亚沙尔·居莱尔24日与美国防长劳埃德·奥斯汀通电话讨论叙利亚局势。五角大楼说，双方讨论“创造条件以进一步确保叙利亚安全稳定的重要性”，而奥斯汀强调，“为维护打击‘伊斯兰国’成果，保持密切和持续协调至关重要”。（惠晓霜）

(责编：于洋、张悦)

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