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摩洛哥恢复卡萨布兰卡—北京直飞航线

2024年12月19日16:26 | 来源：人民网-国际频道
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人民网北京12月19日电 （记者李琰）18日晚，摩洛哥皇家航空公司在北京举行新闻发布会，宣布将于2025年1月20日恢复卡萨布兰卡直飞北京航线。该复航线将实现摩洛哥和中国之间的飞行时长不到14小时，进一步加强摩洛哥对中国这一世界最大出境旅游市场的吸引力。

摩洛哥驻华大使阿卜杜勒卡迪尔·安萨里在发布会上致辞。人民网记者 李琰摄

摩洛哥驻华大使阿卜杜勒卡迪尔·安萨里在发布会上致辞。人民网记者 李琰摄

据介绍，此前该航线于2020年1月开通，但几周后受疫情影响而被迫暂停。自明年1月20日起，摩洛哥皇家航空将恢复该直飞航线，航班飞行次数为每周三班次。从卡萨布兰卡出发的航班将在周一、周四和周六下午16:20（当地时间）起飞，次日11:55（当地时间）抵达北京大兴国际机场。从北京出发的航班将在周二、周五和周日下午13:55（当地时间）起飞，次日20:10（当地时间）抵达卡萨布兰卡。这些航班将由波音787-9客机执飞，可搭载302名乘客。

中摩双方嘉宾共同切蛋糕，庆祝两国直飞复航。人民网记者 李琰摄

中摩双方嘉宾共同切蛋糕，庆祝两国直飞复航。人民网记者 李琰摄

摩洛哥驻华大使阿卜杜勒卡迪尔·安萨里出席发布会并致辞表示，这条直飞航线的重启，是为了更好地满足摩中两国越来越活跃的双边关系、经贸往来和人员交流的需求，同时将有助于加强非洲大陆和中国的联系。希望开拓更多的航线连接摩洛哥和中国其他城市，进一步推动摩中两国交流与合作。

摩洛哥皇家航空公司首席执行官阿卜杜勒哈米德·阿杜表示：“我们很高兴恢复摩洛哥和中国之间的首条直飞航线。卡萨布兰卡至北京航线对于促进摩洛哥旅游业至关重要，预计其80%的客流量将是国际游客。这一备受期待的航线也将大大加强两国之间的经济和商业联系。”

摩洛哥皇家航空公司代表与中国旅游机构代表签署合作协议。人民网记者 李琰摄

摩洛哥皇家航空公司代表与中国旅游机构代表签署合作协议。人民网记者 李琰摄

在新闻发布会举行之前，摩洛哥皇家航空公司与中国多家旅游机构签署了相关合作协议。

(责编：王禹蘅、杨牧)

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