中企承建苏里南光伏项目——

本报记者 陈海琪

天色渐暗，苏里南塔帕纳霍尼河南岸的波埃凯蒂村里亮起一盏盏温暖的路灯，照亮村陌小径。晚饭后，上了年纪的村民们围坐在村头广场的路灯下聊着由中企承建的微电网光伏项目。孩子们在家里明亮的灯光下做着功课。

波埃凯蒂村离苏里南首都帕拉马里博200多公里，由于地处雨林深处，道路崎岖、交通闭塞，从首都出发需要驱车2个多小时，再换乘木船逆流而上穿越激流险滩才能到达。因位置偏远，波埃凯蒂村至今无法接入苏里南国家统一电网，一直缺乏稳定的电力供应。在中国电建集团江西省电力建设有限公司（以下简称“江西电建”）承建的微电网光伏项目落成前，村民们常年饱受用电难的困扰。

“村里以前主要依靠几台柴油发电机，每晚只能供应几小时的电，拥有稳定的电力供应也就成了我们的梦想。”波埃凯蒂村村长苏赫介绍，“每当遇到暴雨或干旱导致柴油没法通过水路及时运进村，村里就会断电，村民们的生活也因此变得愈发艰难。到了晚上，没有灯光的小路一片漆黑，村民们出行需要格外小心，孩子们也没法写作业。中企的到来，让我们拥有稳定电力供应的梦想变成了现实！”

2019年9月，江西电建与苏里南自然资源部签订苏里南村庄微电网光伏一期项目承建合同，为苏里南河沿岸无电地区提供持续可靠的电力供应。项目正式投产运行，获得当地社会各界的高度评价。

一期项目的良好履约，促成了二期项目在2021年7月顺利签约。苏里南村庄微电网光伏二期项目管理人员熊泽坤介绍，二期项目一共5个站点，将为40个村庄供应电力，惠及约1.5万村民。今年移交的第一站点就设在波埃凯蒂村（见图，江西电建供图）。项目延续并优化了一期的设计理念，根据当地实际情况设计了模块化的微型电网混合系统供电等一揽子解决方案，通过光伏发电系统、柴油发电系统、储能系统相连组成的互补系统，降低成本的同时保证系统的稳定性，实现24小时不间断供电。

“低碳环保是我们项目的特色之一。”熊泽坤介绍，二期项目第一站点建设了一座装机容量为1.2兆瓦的光伏电站，能够为周边16个村庄提供清洁电力。为解决项目运维人员能力不足的问题，中方项目部积极推动当地员工参加技术培训。参加培训的亨利说：“通过技术培训和经验分享，我逐渐掌握了光伏发电和微电网系统的运行维护技术，还积累了项目管理经验。如果考核合格，走上管理岗位，将为我的家庭带来更可观的收入。”

微电网光伏项目的投入使用还给波埃凯蒂村的旅游业带来了发展机遇。“我们这里自然环境优美，就是因为经常没电，让想来这里旅游的人望而却步。”当地一家旅馆负责人卡罗兴奋地说，“自从有了稳定供电，来的游客越来越多，旅馆的生意也日益红火起来，村民们的生活也越来越好。”

在二期项目第一站点移交仪式上，苏里南总统单多吉高度赞赏中国建设者付出的努力和取得的成果，指出该项目的顺利移交将为苏里南村庄带来更加稳定和可靠的电力供应，极大改善村民们的生活质量，促进当地经济发展。

中国前驻苏里南大使韩镜表示，这不仅是一个电力项目的顺利移交，更是中苏友谊的象征，标志着中苏两国在新能源领域的合作迈出坚实的一步。希望中国企业能够继续发挥资源、技术优势，加快推进项目实施，为苏里南人民带来更多福祉，为苏里南能源行业发展贡献智慧和力量。

《 人民日报 》（ 2024年12月16日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)