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肯尼亚专家：共建“一带一路”为肯尼亚带来前所未有发展机遇

2024年12月16日08:50 | 来源：新华网
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　　新华社内罗毕12月15日电（记者许嘉桐　代贺）肯尼亚非洲政策研究所中非中心执行主任丹尼斯·穆内内日前接受新华社记者专访时表示，共建“一带一路”倡议有力促进肯尼亚基础设施建设和经济发展，推动区域经济合作与文化交流，为肯尼亚带来前所未有的发展机遇。

　　穆内内说，肯尼亚作为“一带一路”倡议的重要参与国之一，从中受益匪浅。特别是在基础设施建设方面，蒙巴萨至内罗毕标准轨铁路（蒙内铁路）、蒙巴萨港口扩建等项目改善了肯尼亚交通状况，提升了与周边国家的联通水平。

　　穆内内强调，蒙内铁路是肯尼亚近年来最重要的基础设施项目之一。该项目不仅连接内罗毕与蒙巴萨等重要城市，还进一步延伸至卢旺达和刚果民主共和国。这种跨区域的联通促进肯尼亚与周边国家贸易往来，加深非洲国家间经济合作与文化交流。肯尼亚物流效率得到进一步提升，从而推动经济持续增长。

这是在肯尼亚首都内罗毕拍摄的蒙内铁路内罗毕站（无人机照片）。新华社记者韩旭摄

这是在肯尼亚首都内罗毕拍摄的蒙内铁路内罗毕站（无人机照片）。新华社记者韩旭摄

　　谈到绿色转型以及新技术应用时，穆内内说，共建“一带一路”在推动非洲国家向清洁能源转型方面发挥了重要作用。中国在新能源技术领域具有领先地位，肯尼亚已经与中国在新能源领域展开多项合作，包括太阳能和风能等可再生能源的开发和利用。这些合作不仅有助于肯尼亚实现能源自给自足，还推动了非洲大陆的绿色转型。“中国帮助非洲国家培养青年人才，提升了他们在新能源技术领域的能力。”

　　穆内内说，当前逆全球化趋势和贸易保护主义抬头，给全球经济带来不小冲击。共建“一带一路”通过加强国际合作与交流，推动共建国家经济合作与贸易往来，为经济全球化注入新活力。

　　穆内内认为，共建“一带一路”为非洲大陆带来变革，使非洲国家有了更大发言权和自主发展能力。“肯尼亚将继续积极参与‘一带一路’倡议下各项合作，共同应对全球性挑战，为推动区域合作与发展贡献自己的力量。”

(责编：崔译戈、徐祥丽)

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