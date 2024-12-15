人民网阿布扎比12月15日电（记者张志文）为庆祝中国与阿联酋建交40周年，12月14日晚，中国交响乐团专场音乐会在阿布扎比演出。中国驻阿联酋大使张益明偕夫人朱乃珍，阿联酋阿布扎比阿拉伯语中心主任阿里·本·塔米姆，阿布扎比国际艺术节主席胡达等千余位各界人士出席。

音乐会由中国交响乐团常任指挥景焕执棒，小提琴家宁峰助阵。演出曲目丰富，中阿音乐家联袂演奏的阿联酋新创作品《亚巴赫尔》曲韵悠长，小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》扣人心弦，交响组曲《天方夜谭》尽显音乐融合魅力。在返场环节，由中国交响乐团与阿布扎比青年管弦乐团共同演绎的曲目《俄罗斯舞曲》和《茉莉花》，以音乐为媒，奏响中阿友好。

此次活动是庆祝两国建交40周年系列活动的收官之作，也是2024年阿布扎比国际艺术节中国主宾国活动的闭幕演出。阿布扎比观众穆罕默德·贾尼比对记者说，中国音乐家的精彩演出令人陶醉，此次音乐会不仅增进了两国人民对彼此文化艺术的尊重与欣赏，也将为阿中友好不断向前发展注入新的动力。