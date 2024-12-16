本报记者 高 乔

十二月十日，在理想汽车常州基地焊装车间，机械臂在对车身进行自动化焊接。

陈 暐摄（人民图片）

宋博制图（新华社发）

江西省萍乡市萍水湖湿地公园，景美如画。

邓建萍摄（人民图片）

绿色低碳经济快速发展、制造业绿色化转型加速、电动汽车销往全球、生态环境进一步改善、应对气候变化行动不断开展、参与全球绿色合作更加积极……从翔实数据到生动案例，从中国经济到全球合作，中国绿色发展故事在外媒笔下徐徐展开。2024年，中国加快经济社会发展全面绿色转型的步伐更加坚定，绿意盎然的中国为全球绿色发展储蓄更多“绿能”。

绿色动能为经济添活力

以“新三样”为代表的绿色产业继续保持两位数高增长，提前完成2030年中国风电、太阳能发电总装机容量目标，制造业更加绿色化……2024年，中国绿色发展成绩单不断更新。

2024年，中国电动汽车继续保持迅猛发展态势。据英国《卫报》网站报道，10月，中国在全球电动汽车市场的份额达到76%。目前，全球电动汽车销量绝大部分来自中国、欧盟和美国，其中中国主导着这一市场。

“中国电动汽车由于性能出色、经济实惠等原因，市场销量持续增长，相比其他国家电动汽车优势明显。”英国《金融时报》报道称，中国电动汽车在全球市场占比持续扩大。

中国电动汽车的出海之旅也为海外市场带来更多绿色活力。拉美社报道称，目前，中国新能源车企在拉美市场正逐步进入新的发展阶段，它们已不止涉足简单的订单贸易，还开始打造产业链工厂。埃及《消息报》文章指出，由于价廉物美，中国品牌以及在中国制造的跨国品牌电动汽车，正在改写非洲汽车市场的版图。

中国绿色能源产业的快速发展引发外媒广泛关注。俄新社网站报道称，中国正在积极转向可再生能源。通过启用新的风能和光伏发电设备，7月，中国的太阳能和风能发电装机容量达到12.06亿千瓦，实现了原先预计2030年才能达成的目标。

根据芬兰智库能源与清洁空气研究中心发布的报告，中国今年上半年清洁能源发电量相当于英国去年同期所有能源发电总量。中国风能和太阳能发电量持续增长，远超世界其他国家和地区，再次印证了一个鲜明趋势：中国在清洁能源领域遥遥领先。

当前，中国制造业绿色化发展步伐加快，重点领域节能降碳工作持续推进。拉美社报道称，在经历了40年的工业快速增长和污染治理之后，中国近年来一直在推动化工企业的转型、搬迁和生态环境的修复。同时，中国优先发展其他污染较少的产业，通过使用新能源和高端设备、利用合成生物学来赋能“绿色经济”。

英国《金融时报》报道称，统计数据表明，中国的脱碳努力取得了超出预期的成果。美国亚洲协会政策研究所中国气候中心主任李硕认为：“中国在低碳经济方面取得了令人瞩目的成就。这是一个有关‘实体经济’的故事。”

绿意盎然中持续发展

福建省厦门市下潭尾红树林公园，绿树成荫，枝叶繁茂。这片近85公顷的人工红树林如同一块块镶嵌在海面上的翡翠。中国自然资源部最新数据显示，中国红树林面积已增至2.92万公顷，是世界上少数几个红树林面积净增长的国家之一。

类似这样绿意盎然的故事还在中国的许多地方发生。英国《经济学人》周刊网站报道称，近几十年来，人们环绕中国西北部塔克拉玛干沙漠边缘栽种了一圈长度约3000公里的苗木。今年，成千上万的工人被动员起来完成最后一段缺口。11月28日，在塔克拉玛干沙漠南缘的于田县，最后一段苗木种植完成。环绕塔克拉玛干沙漠的绿色阻沙防护带现在实现了全面锁边“合龙”。根据官方数据，自“三北”防护林工程开始以来，中国北方干旱地区的树木覆盖率从约5%增加到约14%。这道“绿色长城”甚至在部分地区实现了“绿进沙退”。

世界银行全球环境局局长瓦莱丽·希基认为，现实中，全球多国有很多对干旱、荒漠化和土地退化加剧现状的忧虑和害怕，而《联合国防治荒漠化公约》第十六次缔约方大会中国馆展示的是一个个成功的故事。这里不仅有生态修复的故事，还有其他国家可以效仿的做法，比如通过扭转荒漠化创造就业岗位，推动经济增长。

2024年，中国生态保护成效吸引全球瞩目。国际学术期刊《自然》杂志发表《生态修复政策对中国土地碳平衡的贡献》，通过科学的分析和模型模拟，肯定了中国在生态恢复和环境保护方面的政策和行动，以及这些政策对全球碳平衡和气候变化的积极影响。

中国的绿色发展之路离不开政府的全面规划。今年7月，二十届三中全会通过《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》，提出聚焦建设美丽中国，加快经济社会发展全面绿色转型，健全生态环境治理体系，推进生态优先、节约集约、绿色低碳发展，促进人与自然和谐共生。8月，中共中央、国务院印发《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》，首次从中央层面对加快经济社会发展全面绿色转型进行系统部署。

“中国的政策措施凸显了绿色经济对国家发展的重要性。”新加坡《联合早报》报道称。

法国《快报》周刊网站报道称，中国在能源转型关键领域的主导地位并非偶然。法国开发署经济学家阿莉塞·波尔内说，中国关于生态文明建设的创新政策自20世纪90年代以来一直在推进，并持续得到加强，这种实力的崛起是数个五年规划实施后的结果，使今天的中国在多个领域跻身技术前沿。

绿色产业合作“朋友圈”不断拓展

2024年，中国绿色发展为全球带来哪些新变化？外媒关注到中国在气候变化、能源转型、绿色技术等方面的诸多国际合作成效。

中国绿色产业合作“朋友圈”不断拓展。英国《金融时报》刊文称，随着沙特对绿色技术的需求增长，中国的出口和投资正在涌入该国，拓展了曾经由石油贸易所定义的关系。数据显示，中国也成为沙特最大的绿地投资来源国，2021年至今年10月的投资总额为216亿美元，其中约1/3投资于电池、光伏和风能等清洁技术领域。

“近年来，中国在拉美地区的投资明显变得更加绿色环保。”西班牙《国家报》网站援引美国智库美洲对话研究中心亚洲和拉丁美洲项目主任玛格丽特·迈尔斯的观点称，随着优先发展电池、太阳能和电动汽车等产业，中国的投资在许多情况下已经从大型基础设施建设和石油开采项目转向可再生能源开发和电动汽车工厂建设。

此外，中国积极参与全球减排行动，持续开展应对气候变化南南合作。据中国外交部消息，截至2024年11月，中国已与42个发展中国家签署53份气候变化南南合作谅解备忘录，开展了近百个减缓和适应气候变化项目，帮助最不发达国家、非洲国家、小岛国等发展中国家提高应对气候变化能力，为应对全球气候变化作出贡献。

南非独立在线新闻网报道称，在中非合作论坛、共建“一带一路”倡议和“金砖国家+”等框架内进一步巩固的中非友谊，中国与非洲国家以互利共赢和分享现代化成果承诺为基础的双边关系，都为非洲绿色经济转型奠定坚实基础。中国企业还在创新方面开辟新天地，积极分享经验和技术，推动其他发展中国家实现绿色经济转型。

俄罗斯科学院中国与现代亚洲研究所高级研究员叶连娜·克拉尼娜认为，中国在绿色技术和环保设备生产领域的专利数量居世界领先地位，向多国提供绿色环保设备和解决方案。

肯尼亚《星报》刊文称，中国绿色转型的改革举措展现出对应对气候挑战紧迫性的深刻认识。世界正面临前所未有的生态危机，中国的绿色治理方案不仅是希望的灯塔，也为其他国家描绘蓝图。

(责编：杨光宇、胡永秋)