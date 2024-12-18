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第十七届阿联酋中国出口品牌联展开幕

2024年12月18日09:14 | 来源：人民网-国际频道
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人民网迪拜12月17日电 （记者张志文）12月17日，第十七届阿联酋中国出口品牌联展（以下简称“阿联酋联展”）暨中国（阿联酋）贸易博览会在迪拜世贸中心开幕。中国驻迪拜总领事欧渤芊、迪拜市政厅代理市长马尔万·本·加利塔等出席开幕式并巡馆。

国际客商在展会上挑选中国商品。人民网记者 张志文摄

国际客商在展会上挑选中国商品。人民网记者 张志文摄

本届阿联酋联展由杭州市人民政府主办，来自浙江、江苏、广东、山东等省市的近2200家企业参展，展览面积达80000 平方米，其中首次来中东参展企业超800家，共首发新品近10万件。

作为中东地区规模最大的中国自办展，阿联酋联展已连续举办十六届，成为中国企业开拓中东市场的重要平台，也是中东地区商人采购中国产品的重要商贸窗口和交流平台。为了深挖中阿贸易潜力，帮助中国企业抢订单拓市场，本届阿联酋联展以“1+N”办展模式，集结8大行业专业展组成中国品牌出口联展同期举办，全面展示了中国品牌的独特魅力和强大的市场竞争力。

第十七届阿联酋中国出口品牌联展（以下简称“阿联酋联展”）暨中国（阿联酋）贸易博览会现场。人民网记者 张志文摄

第十七届阿联酋中国出口品牌联展暨中国（阿联酋）贸易博览会现场。人民网记者 张志文摄

据悉，展会期间还将举办“中国—阿联酋纺织商业论坛”等活动，为参展企业和专业买家提供更多商业机遇。同时，本届联展还与当地商协会、大型采购商等开展合作，通过组织专业市场考察、大买家采购对接会等活动，帮助参与企业直面当地市场，精准对接本土商业资源。

(责编：王禹蘅、杨牧)

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