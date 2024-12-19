郑韬

2024年步入尾声。纵览全年，百年变局加速演进，地区热点问题和局部冲突延宕不决、世界经济复苏乏力等多重矛盾给各国和平与发展笼上阴霾。在全球发展与治理失衡的背景下，全球治理体系改革依旧任重道远。

唯乱世之局，方显稳定之可贵。面对变乱交织的国际局势，中国高举构建人类命运共同体旗帜，始终践行真正的多边主义，坚持共商共建共享的全球治理观，坚定维护以联合国为核心的国际体系，以胸怀天下的大国担当，积极承担引领全球治理体系变革的历史责任，成为引领全球治理体系变革的重要力量。

这一年，元首外交高潮迭起，为完善全球治理提供战略引领。

从和平共处五项原则发表70周年纪念大会，到中阿合作论坛、中非合作论坛北京峰会，从欧洲、中亚之行，到金砖、拉美之旅，从上合组织阿斯塔纳峰会、金砖国家喀山峰会，到APEC利马峰会、G20里约峰会，习近平主席出席多场主场外交，出访数个国家，参加一系列多边峰会，同各国领导人及政要就完善全球治理深入战略沟通，持续倡导国际社会加强团结合作。在G20里约峰会上，习近平主席对中国的全球治理观进行全面系统阐释，从历史长周期演变和全人类共同命运的高度把脉开方，围绕经济、金融、贸易、数字、生态五个维度提出完善全球治理的理念主张，以大党大国领袖的全球视野、宽广胸襟和天下情怀，有力凝聚各方共识，为完善全球治理提供重大理论支撑。

这一年，我们继续为世界发展注入中国动力。

中国积极践行全球发展倡议，始终视自己为发展中国家一员，为提升发展中国家在全球治理体系中的代表性与发言权不断努力。中国宣布继续用好资金窗口支持发展中国家，加入“抗击饥饿与贫困全球联盟”，扩大对最不发达国家单边开放等一系列支持全球发展重大举措，提出设立“全球南方”研究中心，继续用好中国—联合国和平发展等合作基金，共同设立落实全球发展倡议三方合作示范中心等支持“全球南方”合作重要举措。在中非合作论坛北京峰会上，中国还宣布未来3年同非洲携手推进现代化十大伙伴行动，包括给予所有同中国建交的最不发达国家100%税目产品零关税待遇，实施1000个“小而美”民生项目支持非洲伙伴的基础设施建设、农业现代化、医疗卫生等领域的发展。种种举措，不仅有力团结了发展中国家，更壮大了“全球南方”的声势与影响，为全球发展注入了磅礴动力。

这一年，我们继续为世界和平与稳定发挥中国作用。

中国坚定不移走和平发展道路，以世界和平为本国发展的重要前提。中国发布《全球安全倡议落实进展报告》，全面系统梳理倡议下20个重点合作方向取得的重点成果。全球安全倡议价值作用进一步凸显，获得100多个国家和国际地区组织支持与赞赏，并明确写入100余份中国与其他国家和国际组织合作的双多边文件。乌克兰危机升级后，中国在多国间积极开展穿梭外交，与巴西共同发表关于推动政治解决乌克兰危机的“六点共识”，并联合多国发起乌克兰危机“和平之友”小组。针对巴以新一轮冲突，中国专门发布立场文件，促成巴勒斯坦内部各派别达成和解，为推动实现中东和平稳定迈出重要一步。中国坚决维护朝鲜半岛和平稳定，持续推动伊核全面协议恢复履约谈判，同地区国家一道加快落实“非洲之角和平发展构想”。各项落在实处的中国行动，不仅团结了大量热爱和平的国家，更壮大了全球安全治理的有生力量，对地区乃至世界的安全稳定发挥了巨大作用。

这一年，我们继续为促进人类文明进步贡献中国智慧。

多样文明是世界的本色。中国大力弘扬全人类共同价值，积极推动世界不同文明交流互鉴。促成设立文明对话国际日决议，强调不同文明平等共存的美好价值观，获得国际社会积极响应。积极通过中阿、中非、中拉合作论坛等平台，促进各国间人文交流融合，成功举行中拉文明对话、“埃尔奥拉：阿拉伯半岛的传奇绿洲展”、“金字塔之巅：古埃及文明大展”、中非青年大联欢等人文交流活动。与俄罗斯、沙特阿拉伯、巴西、东盟等多个国家和组织设立并开展文化（和旅游）年，推动中外文化交流迈上新高度。一个个故事、一段段历史都记录下中国为增进不同文明交流互鉴，开辟人类文明美好明天贡献的宝贵智慧。

这一年，我们继续为全球新疆域治理提供中国方案。

中国成功举办世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议和世界互联网大会·乌镇峰会，同联合国秘书处举办首届人工智能能力建设研讨班，推动成立人工智能能力建设国际合作之友小组并举行首次会议，有力推动全球互联网及人工智能普惠向善发展，促进人工智能赋能各国可持续发展。中国还致力于同国际社会一道，不断开拓深海、极地、外空、网络等新疆域治理，着眼未来完善治理格局，为世界未来发展探索前行之路。

凡益之道，与时偕行。2024年见证了中国引领全球治理体系变革的伟大实践。未来，中国将继续以“乱云飞渡仍从容”的智慧与定力，引领全球治理体系变革朝着更加公正合理的方向发展，以“大道不孤，天下一家”的大胸怀大格局，同国际社会一道携手构建人类命运共同体。

（作者是国际问题观察员）

(责编：王禹蘅、杨牧)