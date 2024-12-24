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促进世界和平安宁和人类共同进步（和音）

——解码中国特色大国外交的文化基因②

2024年12月24日06:07 | 来源：人民网－人民日报
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中华文明的和平性，从根本上决定了中国始终是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者

　　

“构建人类命运共同体理念与和平共处五项原则一脉相承，都根植于亲仁善邻、讲信修睦、协和万邦的中华优秀传统文化”。今年6月28日，习近平主席出席和平共处五项原则发表70周年纪念大会并发表重要讲话，全面阐释和平共处五项原则的精神内涵和时代价值，指出构建人类命运共同体的前进方向，强调各国必须共担维护和平责任，同走和平发展道路，共谋和平、共护和平、共享和平。

让战争远离人类，让全世界的孩子们都能在和平的阳光下幸福成长，这是千百年来人类的共同梦想。历史的接力一棒接着一棒向前奔跑，人类进步事业在对时代之问的回答中一程接着一程向前迈进。70年前发表的和平共处五项原则，为如何处理国与国关系这一重大命题给出了历史答案。70年后的今天，面对“建设一个什么样的世界、如何建设这个世界”的重大课题，习近平主席给出构建人类命运共同体这个时代答案。构建人类命运共同体理念与和平共处五项原则，都展现了中国坚持走和平发展道路的坚定决心。

有着5000多年历史的中华文明，始终崇尚和平，和平、和睦、和谐的追求深深植根于中华民族的精神世界之中，深深溶化在中国人民的血脉之中。“中国传统文化中的天下为公、协和万邦等理念让中华文明具有巨大的包容性。”英国学者马丁·雅克认为，这些理念也影响着中国的政策主张。中国历史上曾经长期是世界上最强大的国家之一，但没有留下殖民和侵略他国的记录。新中国成立70多年来，从未主动挑起过一场战争，从未侵占别国一寸土地。倡导交通成和，反对隔绝闭塞；倡导共生并进，反对强人从己；倡导保合太和，反对丛林法则。中华文明的和平性，从根本上决定了中国始终是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。

中国坚定走和平发展道路，始终是和平共处五项原则、构建人类命运共同体理念的践行者。回首2024年，在“上海合作组织+”阿斯塔纳峰会上提出建设和平安宁的共同家园，在中非合作论坛北京峰会开幕式上提出携手推进和平安全的现代化，在金砖国家领导人第十六次会晤上提出建设“和平金砖”，做共同安全的维护者……习近平主席亲力亲为，倡导共同、综合、合作、可持续的新安全观，推动落实全球安全倡议，汇聚起促进世界和平与发展的积极力量。巴西总统卢拉表示，习近平主席为人民谋福祉，维护社会公平正义，倡导和平而非战争、合作而非对抗、创造而非破坏，为世界作出了榜样。

中华文明的和平性，决定了中国式现代化是走和平发展道路的现代化，中国实现现代化是世界和平力量、发展力量的增长。中国追求的不是独善其身的现代化，将坚定不移走和平发展道路，坚持与邻为善、以邻为伴的周边外交方针和亲诚惠容的周边外交理念，让中国式现代化更多惠及周边国家。中国的和平发展始终同世界的和平发展紧密相连，中国始终以团结合作谋求共同安全，与各国一道为建设持久和平、普遍安全的美好世界而努力。联合国秘书长古特雷斯表示，中国的和平发展是人类历史上的崇高事业，有利于全人类的和平和进步。

从中华文明深处汲取历史智慧，在新时代新征程中展现大国担当。中国绝不走殖民掠夺的老路，也绝不走国强必霸的歪路，而是走和平发展的人间正道。中国将始终高举和平、发展、合作、共赢的旗帜，不断为促进世界和平安宁和人类共同进步作出新贡献。

《 人民日报 》（ 2024年12月24日 02 版）

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携手构建和合共生的美好世界——解码中国特色大国外交的文化基因①

(责编：卫嘉、白宇)

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