近日举行的中央经济工作会议，传递出推动中国经济航船乘风破浪、行稳致远的积极信号。“中国政府有信心在明年保持世界第二大经济体的稳定增长”“此次会议所做决定的影响将远远超过中国自身”……国际社会高度关注并积极解读此次会议，认为中国将为世界经济注入更多稳定性和发展动能。

今年，面对外部压力加大、内部困难增多的复杂严峻形势，中国经济走过很不平凡的发展历程，取得令人鼓舞的成绩。中国经济运行总体平稳、稳中有进，高质量发展扎实推进，经济社会发展主要目标任务即将顺利完成。特别是9月以来一揽子增量政策使社会信心有效提振，经济明显回升。预计全年中国经济增长5%左右，对全球经济增长的贡献率有望继续保持在30%左右。国际舆论认为，这凸显中国经济的强大韧性和巨大潜力。

中国经济基础稳、优势多、韧性强、潜能大，长期向好的支撑条件和基本趋势没有变。中国拥有巨大的经济体量、市场容量和产业配套能力，内部经济和外向经济可实现良性互动的双循环，这是中国经济行稳致远的重要保证。在大国经济共有的规模优势、市场优势、人才优势、创新优势之外，中国还有党的领导和社会主义市场经济体制的独特制度优势。中国企业产业体系完备，经营主体类型多样，适应环境变化的能力强。中国居民储蓄率高、适应经济波动的能力也较强。这些都是中国经济具有强大韧性的关键因素。中国仍是发展中国家，发展不平衡、不充分，这是中国拥有更大发展空间的潜力和动力所在。

当前，世界经济形势面临诸多困难挑战，贸易保护主义、单边主义和地缘政治冲突交织，加大了世界经济运行的不确定性。中国具备加大逆周期调节力度的条件和空间，可以为实现目标任务提供强有力的政策支撑。从首次提出更加积极的财政政策，到14年来首次转向适度宽松的货币政策，从大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求，到以科技创新引领新质生产力发展，建设现代化产业体系……此次中央经济工作会议释放了大量政策利好，有力稳定社会预期、提振市场信心。国际分析人士指出，中国拥有适应新地缘政治环境、加速国内转型、增强经济活力所需的一切工具。

中国扎实推动高质量发展，将继续引领世界经济提质增效。从传统产业高端化、智能化、绿色化趋势明显，到集成电路、人工智能、量子科技等科技创新取得重要进展，新质生产力为中国高质量发展提供了重要支撑。中国已建成近万家数字化车间和智能工厂，超400家已培育成国家级智能制造示范工厂。此次中央经济工作会议就如何加快培育新质生产力作出系统安排，强调加强基础研究和关键核心技术攻关，超前布局重大科技项目，开展新技术新产品新场景大规模应用示范行动，并开展“人工智能+”行动，培育未来产业，昭示中国经济高质量发展空间巨大。

中国持续扩大对外开放，推动建设开放型世界经济，将促进各国合作共赢。此次中央经济工作会议将“扩大高水平对外开放，稳外贸、稳外资”作为明年重点任务之一，再次彰显中国扩大开放的决心和促进合作共赢的担当。今年以来，中国全面取消制造业领域外资准入限制措施，主动对接国际高标准经贸规则；中国已与30个国家和地区签署23个自贸协定，与自贸伙伴的贸易额占对外贸易总额的1/3左右；中方已宣布给予所有同中国建交的最不发达国家100%税目产品零关税待遇，到2030年，中国自发展中国家累计进口额有望超过8万亿美元……中国有序扩大自主开放和单边开放，稳步扩大制度型开放，不断促进贸易投资自由化便利化，以中国式现代化新成就为世界提供新机遇。

中国将坚定不移办好自己的事，努力把各方面积极因素转化为发展实绩，推动经济持续回升向好，向着中国式现代化广阔前景奋力前行，并以“同球共济”的精神，与各国加强团结协作，为推动世界经济发展，实现和平发展、互利合作、共同繁荣的世界各国现代化作出贡献。

《 人民日报 》（ 2024年12月17日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)