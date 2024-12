当地时间12月16日,欧盟理事会发布公报称,通过了对俄罗斯的第15轮制裁,措施包括以“在俄乌冲突中为俄罗斯提供军事物资援助”为理由、将84个实体及个人列入制裁名单。名单中涵盖了7个中国实体及个人。

这是欧盟首次对中国实体实施所谓“全面制裁”,制裁内容包括旅行禁令、资产冻结、禁止提供资金资源等。在其发布的公报中,欧盟理事会还宣称,被制裁的中国实体和个人帮助俄罗斯方面规避欧盟制裁,或向俄罗斯军方提供了敏感的无人机零部件以及微电子元件。

欧盟此举无疑是在向中国发出一个明确的信号,暗示如果中国继续在俄乌冲突中持有其所谓的“亲俄立场”,中欧之间的经贸关系可能会因此受到影响。

上月,欧盟新任外交政策负责人卡娅·卡拉斯在欧洲议会听证会上称,中国应该为支持俄罗斯“付出更高的代价”。她宣称,如果没有中国的支持,俄罗斯将无法继续“以同等力量”作战。但她同时也承认,就中国的确提供了此类支持的传闻,她还无法予以证实。

既然面对美国围绕俄乌冲突施加的种种制裁,中国并没有低头服软,且其制裁规模更大,影响范围也更广,那么欧盟也应该认识到,中国绝不可能因为欧盟此次施加的制裁就放弃自身在俄乌问题上的中立立场,中国与俄罗斯正常的经贸往来,也不会因此就受到影响。

美国当选总统特朗普竞选时曾许下承诺,一上任就要结束俄乌冲突。特朗普眼看明年1月20日就将上任,他将如何使出手段兑现承诺,引发全球关注。鉴于此,目前欧盟仍对拜登政府俯首听命,要执行他所谓“让中国付出代价”的策略、持续收紧制裁,对欧盟本身来说没有什么好处可言。

过去4年里,无论欧盟内部孵化出多少对华“鹰派”,欧盟方面都应该清楚地意识到,这些人未来未尝不会成为一种障碍。而障碍与否,则取决于美国新一届政府是否将彻底改变此前的外交、贸易和安全政策。

当地时间16日,特朗普在美国佛罗里达州海湖庄园举行记者会时表示,中美联手“可以解决世界上的所有问题”。随后,他还在海湖庄园会见了TikTok首席执行官周受资。

自上月美国总统大选尘埃落定以来,欧盟方面的不安显而易见,这也可以理解。美欧之间“跨越大西洋”的联盟关系,未来或存在极大不确定性,此前欧盟把全部赌注押在拜登政府身上,当下正惶惶不知所措,担忧其是否会为大选后的不确定性承受损失。

如今,眼看欧盟对俄制裁已经进入第十五轮,欧盟也应该意识到,制裁无法真正解决乌克兰问题,一直在为俄乌冲突、以色列与哈马斯冲突“添柴加油”的,其实正是美国。

事实上,也正是拜登政府一直试图误导欧盟加入制裁大潮,并在贸易和高科技领域试图拉拢欧盟,结成对抗中国的“统一阵线”。

近期,一些欧盟的政策制定者们呼吁,要建立“协调、系统性”的对华政策,以防止欧盟内部在安全与贸易问题上出现分歧。但与其这样,欧盟的核心决策者们不如反省一下内部产生分歧的根源:正是因为欧盟放任拜登政府挑拨其与中国的关系,内部分裂才得以产生。

德国前总理默克尔离任之前,欧盟曾试图维护其战略自主权,在当时有效地避免了乌克兰危机的爆发,如今欧盟也该意识到,美国其实并没有把欧盟的最佳利益放在心上。

本文编译自《中国日报》12月18日社论

原标题:European Union should not let anti-China hawks foul the nest

(责编:艾雯、徐祥丽)