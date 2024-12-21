人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

穿针引线：巴西青年企业家为中巴友谊增光添彩

人民网 寇杰 吴超岚 田易
2024年12月21日08:10 | 来源：人民网-国际频道
小字号

在来华8年后，巴西小伙卫特（Vitor Moura）蜕变成为一位企业家、一名中巴企业沟通使者。如今，他中文熟练，不仅在中国创立了自己的企业，兼任巴中企业家委员会市场部主任，还在清华大学攻读国际关系硕士。今年11月亚太经合组织峰会和二十国集团领导人峰会期间，卫特多次担任电视节目嘉宾，为促进中巴关系发声。

来华之初，卫特对中国几乎没有任何了解，非常偶然地决定来这里工作。当时他还不会说中文，第一次去广东的一个小城洽谈业务时，语言障碍给他带来了不少困难。“我们花了很多时间与供应商团队在一起，但几乎无法相互沟通。”卫特回忆道。

在中国这些年，卫特更好地了解了中国，也越来越多地向巴西同胞介绍中国。卫特认为，长期生活在和原生文化完全不同的国度，帮他拓宽了世界观、发展了价值观，并且让他认识到了哪些是真正重要和珍贵的事。

卫特在论坛上发言。受访者供图

卫特在论坛上发言。受访者供图

连接中巴两国合作伙伴的商业桥梁

应中国合作伙伴邀请，卫特于2016年来到上海的一家巴西贸易公司工作。2019年，他创立了自己的公司Lantau，专注于促进中巴两国产品贸易和出口。“我们公司的业务分为两方面，一是帮助巴西商品进入中国，二是帮助巴西顾客从中国购买商品运回巴西。”卫特介绍。

卫特和团队通过查找网络资源、参加贸易展会等，与中国制造商取得联系，进而参观他们的工厂。中国合作伙伴的可靠性令他印象非常深刻。“（他们）可以满足需求，而且在交付方面有相当灵活的安排。”

在谈到中国的经济优势时，卫特重点提到了政府对经济发展的大力支持。他的企业在上海自贸区注册，自贸区帮他简化了注册公司的大量手续。

中国强大的制造业也使卫特深感震撼。他认为中国制造能够满足所有国家市场的需求，并为买家提供丰富多样的产品。“中国是唯一一个能够提供如此多样化产品的国家。中国的商机体现在其产品多样性、工厂的灵活性和高效的物流。”卫特表示。

吸引和利用外资是我国对外开放的长期方针。据商务部统计，截至2024年6月底，外商累计在华投资设立企业超过120万家。 2024年1月至10月，全国新设立外商投资企业46893家，同比增长11.8%。

卫特出席中巴商业研讨会。（受访者供图）

卫特出席中巴商业研讨会。受访者供图

在更广阔的平台上为中巴两国共创未来

公司业务走上正轨后，卫特决定发挥自己作为中巴企业沟通使者的角色。2018年，他加入了巴中企业家委员会，现任市场部主任，表现出了帮助巴西同胞商人的责任和担当。

“我更加致力于增进巴西与中国的经贸关系。我们的主要目标是成为巴西企业家与中国之间的桥梁，提高他们对中国及其机遇的认识和了解。”卫特说。

中巴两国同为金砖国家和二十国集团成员，双方互为重要贸易伙伴。联合国数据显示，我国连续15年为巴西第一大贸易伙伴和第一大出口目的地。据我国海关统计，长期以来，巴西都是我国在拉美地区的最大贸易伙伴。今年前10个月，我国对巴西进出口1.14万亿元人民币，同比增长（下同）9.9%，保持稳步增长势头。

2024年二十国集团里约峰会期间，卫特参加了多档电视节目。从中巴两国领导人的友好互动，以及两国人民日益紧密的联系来看，他认为两国关系是“两个截然不同的全球南方国家之间良性互动的典范”。巴特对两国关系的未来表示乐观，并相信两国将在国际舞台上携手应对全球共同挑战。

目前，卫特正努力将自己的商业经验转化为学术上的成就，这也是他选择在清华大学国际关系专业深造的主要原因。

“在清华的学习让我能够将实践经验和学术知识结合起来，更加深入地了解中国，更好地掌握中国在世界舞台上的历史和行为逻辑，这也有助于我向其他巴西人解释中国是如何运作的。”卫特说。

(责编：王禹蘅、刘慧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部