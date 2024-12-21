人民网 寇杰 吴超岚 田易

在来华8年后，巴西小伙卫特（Vitor Moura）蜕变成为一位企业家、一名中巴企业沟通使者。如今，他中文熟练，不仅在中国创立了自己的企业，兼任巴中企业家委员会市场部主任，还在清华大学攻读国际关系硕士。今年11月亚太经合组织峰会和二十国集团领导人峰会期间，卫特多次担任电视节目嘉宾，为促进中巴关系发声。

来华之初，卫特对中国几乎没有任何了解，非常偶然地决定来这里工作。当时他还不会说中文，第一次去广东的一个小城洽谈业务时，语言障碍给他带来了不少困难。“我们花了很多时间与供应商团队在一起，但几乎无法相互沟通。”卫特回忆道。

在中国这些年，卫特更好地了解了中国，也越来越多地向巴西同胞介绍中国。卫特认为，长期生活在和原生文化完全不同的国度，帮他拓宽了世界观、发展了价值观，并且让他认识到了哪些是真正重要和珍贵的事。

卫特在论坛上发言。受访者供图

连接中巴两国合作伙伴的商业桥梁

应中国合作伙伴邀请，卫特于2016年来到上海的一家巴西贸易公司工作。2019年，他创立了自己的公司Lantau，专注于促进中巴两国产品贸易和出口。“我们公司的业务分为两方面，一是帮助巴西商品进入中国，二是帮助巴西顾客从中国购买商品运回巴西。”卫特介绍。

卫特和团队通过查找网络资源、参加贸易展会等，与中国制造商取得联系，进而参观他们的工厂。中国合作伙伴的可靠性令他印象非常深刻。“（他们）可以满足需求，而且在交付方面有相当灵活的安排。”

在谈到中国的经济优势时，卫特重点提到了政府对经济发展的大力支持。他的企业在上海自贸区注册，自贸区帮他简化了注册公司的大量手续。

中国强大的制造业也使卫特深感震撼。他认为中国制造能够满足所有国家市场的需求，并为买家提供丰富多样的产品。“中国是唯一一个能够提供如此多样化产品的国家。中国的商机体现在其产品多样性、工厂的灵活性和高效的物流。”卫特表示。

吸引和利用外资是我国对外开放的长期方针。据商务部统计，截至2024年6月底，外商累计在华投资设立企业超过120万家。 2024年1月至10月，全国新设立外商投资企业46893家，同比增长11.8%。

卫特出席中巴商业研讨会。受访者供图

在更广阔的平台上为中巴两国共创未来

公司业务走上正轨后，卫特决定发挥自己作为中巴企业沟通使者的角色。2018年，他加入了巴中企业家委员会，现任市场部主任，表现出了帮助巴西同胞商人的责任和担当。

“我更加致力于增进巴西与中国的经贸关系。我们的主要目标是成为巴西企业家与中国之间的桥梁，提高他们对中国及其机遇的认识和了解。”卫特说。

中巴两国同为金砖国家和二十国集团成员，双方互为重要贸易伙伴。联合国数据显示，我国连续15年为巴西第一大贸易伙伴和第一大出口目的地。据我国海关统计，长期以来，巴西都是我国在拉美地区的最大贸易伙伴。今年前10个月，我国对巴西进出口1.14万亿元人民币，同比增长（下同）9.9%，保持稳步增长势头。

2024年二十国集团里约峰会期间，卫特参加了多档电视节目。从中巴两国领导人的友好互动，以及两国人民日益紧密的联系来看，他认为两国关系是“两个截然不同的全球南方国家之间良性互动的典范”。巴特对两国关系的未来表示乐观，并相信两国将在国际舞台上携手应对全球共同挑战。

目前，卫特正努力将自己的商业经验转化为学术上的成就，这也是他选择在清华大学国际关系专业深造的主要原因。

“在清华的学习让我能够将实践经验和学术知识结合起来，更加深入地了解中国，更好地掌握中国在世界舞台上的历史和行为逻辑，这也有助于我向其他巴西人解释中国是如何运作的。”卫特说。

(责编：王禹蘅、刘慧)