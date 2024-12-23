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外交部发言人就美国宣布向中国台湾地区提供军援军售答记者问

2024年12月23日05:46 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社北京12月22日电 外交部发言人22日就美国宣布向中国台湾地区提供军援军售答记者问。

　　有记者问：12月21日，美国白宫宣布向台湾提供5.713亿美元军援。同日，美国国防部发布消息称，美国务院已批准总额2.95亿美元的对台军售。中方对此有何评论？

　　发言人说，美国再次向中国台湾地区提供军援军售，严重违反一个中国原则和中美三个联合公报特别是“八·一七”公报规定，严重侵犯中国主权和安全利益，严重违背美方领导人不支持“台独”承诺，向“台独”分裂势力发出严重错误信号。中方强烈不满、坚决反对，已第一时间向美方提出严正交涉。

　　发言人指出，台湾问题是中国核心利益中的核心，是中美关系第一条不可逾越的红线。美方“以武助独”只会引火烧身，“以台制华”注定不会得逞。中方敦促美方立即停止武装台湾，停止破坏台海和平稳定的危险行径。中方将采取一切必要措施，坚定捍卫国家主权、安全和领土完整。

　　《 人民日报 》（ 2024年12月23日 03 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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