人民网阿尔及尔12月26日电 （记者郝瑞敏）当地时间12月25日，中国石化在阿尔及利亚首都阿尔及尔正式发布《中国石化服务“一带一路”可持续发展报告—中国石化在阿尔及利亚》（以下简称“报告”）。这是中国企业在阿尔及利亚发布的首份可持续发展报告，展示了中国石化在当地履行经济责任、安全责任、环境责任和社会责任，致力于推进中国共建“一带一路”倡议和“新阿尔及利亚”愿景有机对接，实现可持续发展的相关情况。中国驻阿尔及利亚使馆临时代办赵平盛、阿能矿部国际合作司司长欧法、天然气工业协会主席阿塔尔、油气资源管理局主席穆拉德、阿中友好协会主席德贝什等政府官员及在阿中国企业代表等100余人参加了发布活动。

中国驻阿尔及利亚使馆临时代办赵平盛致辞。人民网记者 郝瑞敏摄

赵平盛在致辞中表示，报告的发布不仅是中石化在阿发展的一个重要成果，也是中阿两国在共建“一带一路”框架下深化合作的生动体现。可持续发展是共建“一带一路”的重要目标，中方愿同阿方各界朋友一道，不断深化两国能源、环保、经贸等领域合作，推动绿色低碳发展，实现可持续发展目标，共同构建人类命运共同体，推进高质量共建“一带一路”行稳致远，更好造福两国和两国人民。

报告指出，中国石化在阿尔及利亚的经营活动，秉承“为美好生活加油”的使命，深度参与能源领域的开发，并积极推进中阿文化交流与民生改善，为阿尔及利亚能源发展注入新的动力， 展示了中国石化在阿尔及利亚的积极贡献，也为中阿两国的友谊添上了浓墨重彩的一笔。展望未来，中国石化将继续坚守“能源至净 生活至美”的品牌承诺，在全球范围内履行企业责任。

中国石化发布在阿尔及利亚服务“一带一路”可持续发展报告现场。人民网记者 郝瑞敏摄

中国石化非洲代表处总代表卫东表示，中国石化在阿尔及利亚22年来的运营发展，不仅关注业务发展，还注重与当地社区、高校、福利机构的融合发展。中国石化将继续参与当地社区建设、教育支持、公益服务、环保治理等工作，为阿尔及利亚的经济、文化和环境全面提升贡献力量。

阿尔及利亚油气资源管理局穆拉德对中国石化在阿尔及利亚能源领域的投资和可持续发展努力表示赞赏，并期待未来有更多的合作机会。

中国石化发布在阿尔及利亚服务“一带一路”可持续发展报告。人民网记者 郝瑞敏摄

发布会结束后，中国石化还向阿尔及尔第一大学图书馆捐赠了电脑设备，旨在促进中阿文化交流与民心相通。

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