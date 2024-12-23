人民网记者 谢佳宁

特立尼达和多巴哥前外长杜克兰。 受访者供图

今年是中国同特立尼达和多巴哥（以下简称特多）建交50周年。近年来，两国经贸关系发展强劲。2018年至2022年间，特多对华出口增长60%，从10亿特多元增至16亿特多元，包括能源、化工品和海产品；特多自华进口增长6.9%，主要为空调配件、汽车轮胎、钢管和电子产品等。两国贸易关系充满活力，惠及彼此经济和人民。

特立尼达和多巴哥前外长、西印度大学教授杜克兰日前接受人民网记者专访时表示，特中两国人民友谊源远流长。2013年，中国国家主席习近平访问特多，掀开两国关系新篇章，引领双边各领域务实合作不断走深走实并取得丰硕成果，两国关系处于历史最好时期。

2018年，特多成为首个正式加入共建“一带一路”倡议的加勒比共同体国家。中国铁建承建的多巴哥机场新航站楼等项目，对于促进当地经济发展、增进两国互联互通具有积极意义。杜克兰表示，共建“一带一路”倡议让人们看到了中国的开放和现代化。通过共建“一带一路”，特多从多个层面受益于中国式现代化。中国式现代化为特多和拉丁美洲乃至全球南方的经济高质量发展创造新的动力。杜克兰认为，全球化的下一章将是“数字化”，这是一场巨大的革命。加勒比地区国家亟须推动数字基础设施建设，在相关领域与中国开展合作的空间很大。

日前，第二届中国国际供应链促进博览会在北京举行。杜克兰积极评价中国以实际行动维护全球产业链供应链稳定畅通。他认为，如何融入全球供应链，是特多及地区国家面临的最大挑战之一。中国积极发挥推动全球产业链供应链包容性发展，为加勒比国家提供了合作平台。

杜克兰认为未来中国经济将持续向好，中国发展前景会更加光明，对于世界来说是巨大的机遇。“中国近几十年，特别是近十年的发展，在服务贸易和旅游等领域，为中国文化与加勒比文明的交汇开辟了巨大的可能性。”杜克兰非常看好特中两国关系发展，他表示：“以两国建交50周年为新起点，未来特中在物流、能源、学术交流等多领域的合作值得期待。”

过去10年里，杜克兰曾两次访问中国，去过北京和上海等地。“通过这两次访问，我对中国有了更深刻的了解，回到特多后，我积极倡导在特多建立孔子学院，这为两国进行文化、学术和哲学的交流，搭建了一个很好的平台。中国是一个备受尊敬的国家，中华文明是值得我们学习的文明，我们从中受益匪浅。”杜克兰表示，中华优秀传统文化的和平思想，是中国为世界发展带来的哲学贡献，值得包括特多在内的各国好好学习，有助于激励各国携手前行，共同努力建设一个更加和平、平等的世界。

杜克兰称，维护全球多边主义仍是当今世界各国共同面临的挑战之一，“中国积极参与亚太经合组织、二十国集团、金砖国家等多边机制，提出构建人类命运共同体、三大全球倡议等理念和主张，致力于实现全球共同发展。我认为中国提出了许多非常完美的方案。作为地区大国，中国可以进一步发挥领导作用，携手各国维护多边主义，促进世界和平与发展。”

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