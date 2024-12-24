人民友好是中美关系行稳致远的基础，两国人民的双向奔赴是中美关系发展的动力源泉。中美双方应书写更多新时期的“鼓岭故事”，推动两国关系稳定、健康、可持续发展

“鼓岭故事表明，只要有善意和相互交流的意愿，我们的友谊就能生生不息”“美中两国携手合作不仅造福两国人民，也对世界有益”“我们要共同续写两国人民友好的故事”……在近日举行的2024鼓岭论坛上，中美两国嘉宾重温鼓岭故事，共同从习近平主席亲自推动中美民间友好交流的实践中汲取精神力量，凝聚中美民间友好交流的共识，助力走出一条新时期中美正确相处之道。

跨越百年的鼓岭故事，承载着中美两国人民的真挚情感。32年前，人民日报发表题为《啊，鼓岭！》的文章，讲述了美国加德纳夫妇对中国一个叫“鼓岭”的地方充满眷念与向往的故事，时任福州市委书记习近平看到该文后立即邀请加德纳夫人访问鼓岭。2012年，时任国家副主席习近平访美时，在美国友好团体举行的欢迎午宴上讲述了鼓岭故事，对“两国有更多的各界人士共同加入到中美友好事业中来”寄予厚望。2023年以来，习近平主席先后向“鼓岭缘”中美民间友好论坛和2024年“鼓岭缘”中美青年交流周致贺信。习近平主席亲自关心、亲自推动中美民间交往，让百年鼓岭故事不断焕发生机。

“鼓岭代表着民间友谊的力量，是一段跨越时空、超越国界的和平、理解和善意的传承。尽管语言、文化不同，两国人民依然可以跨越隔阂，建立起深厚的友谊。”2024鼓岭论坛现场，美国“鼓岭之友”召集人穆言灵的视频发言引发与会嘉宾共鸣。回望过去，中美关系发展虽历经风雨，但两国民间的友好交往从未中断，为促进双边关系发展发挥着独特的积极作用。历史充分表明，人民友好是中美关系行稳致远的基础，两国人民的双向奔赴是中美关系发展的动力源泉。无论是血与火铸就的“飞虎情谊”，还是打破坚冰的“乒乓外交”，还有跨越百年的“鼓岭情缘”……中美关系史是一部两国人民友好交往的历史，过去靠人民书写，未来更要靠人民创造。

中美关系希望在人民，基础在民间，未来在青年，活力在地方。去年11月，习近平主席在旧金山出席美国友好团体联合欢迎宴会并发表重要演讲，阐述人民友好对中美关系发展的重要意义，引发热烈反响。一年多来，习近平主席的一封封贺信、复信笺暖情长，一次次会见、讲话情真意切，推动两国人民多来往、多交流。艾奥瓦州的老朋友和小朋友，“鼓岭之友”“飞虎队”的传承者，美国的市长、学者、工商界人士，跨越太平洋建起沟通的桥梁，书写中美人民友好的新故事。为扩大中美两国人民特别是青少年一代交流，习近平主席在演讲中提出“中方未来5年愿邀请5万名美国青少年来华交流学习”。迄今已有近1.5万名美国青少年通过该项目来华交流访问，种下两国人民友谊的种子。第六届中美友城大会、中美湾区对话、第四届中美农业圆桌论坛、2024年中国—加州经贸论坛等机制活动成功举办，为中美民间交往增添新的活力。

中美双方共同搭建更多人文交流的桥梁，才能为两国关系持续改善发展注入更大动能。今年11月，习近平主席同美国总统拜登在秘鲁首都利马举行会晤。习近平主席强调，中方致力于赓续中美人民传统友谊的愿望没有变。中方近日宣布对包括美国在内的多国全面放宽优化过境免签政策，还将继续在签证、直航、支付等方面推出便利人员往来、促进人文交流的举措。美方应同中方相向而行，为两国民间交往和人文交流搭建更多桥梁、铺设更多道路，为两国人民多走动、多来往、多交流提供便利。

鼓岭故事穿越历史至今仍在回响，千年柳杉见证着中美人民友谊的续写与传承。中美双方应进一步拉紧人民的纽带、增进人心的沟通，书写更多新时期的“鼓岭故事”，推动两国关系稳定、健康、可持续发展。

《 人民日报 》（ 2024年12月24日 17 版）

(责编：卫嘉、白宇)