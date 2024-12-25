——解码中国特色大国外交的文化基因③

实现共同发展，要坚持以人民为中心的发展思想，要有立己达人、兼济天下的胸怀，要有“计利天下”“授人以渔”的行动

中国古人说，“己欲立而立人，己欲达而达人”。拉美也有句谚语，“唯有益天下，方可惠本国”。在亚太经合组织第三十一次领导人非正式会议上，习近平主席引用这两句话，再次清楚表明中国秉持“各国共同发展才是真发展”理念，欢迎各方继续搭乘中国发展快车，同中国经济共同发展。

古往今来，过上幸福美好生活始终是人类孜孜以求的梦想。当前，联合国2030年可持续发展议程时间已经过半，落实进度落后于预期。全球发展鸿沟拉大，约有7.33亿人面临饥饿。只有坚持以人民为中心的发展思想，推进普惠包容的经济全球化，创造全人类共同发展的良好条件，让发展成果更多更公平惠及各国人民，才能让人人享有富足安康。

实现共同发展，要坚持以人民为中心的发展思想。“治国有常，而利民为本。”中国这句古语，深刻揭示了“治国”与“利民”之间的辩证关系。新时代以来，正是因为始终坚持以人民为中心，庄严承诺“决不能落下一个贫困地区、一个贫困群众”，中国共产党领导人民勠力同心、艰苦奋斗，成功打赢脱贫攻坚战，实现8亿贫困人口全部脱贫，提前完成联合国2030年可持续发展议程的减贫目标。“中国可以成功，其他发展中国家同样可以成功。”读懂中国成功打赢脱贫攻坚战的世界意义，关键是读懂以人民为中心的发展思想。

实现共同发展，要有立己达人、兼济天下的胸怀。中国自古以来就提倡“仁者爱人，智者利人”，中华民族向来有立己达人、兼济天下的追求。秉承中华优秀传统文化的价值理念，中国始终把自身发展置于人类发展的坐标系中，始终把中国人民利益同各国人民共同利益结合起来，将中国的发展同世界的发展统一起来。在携手各方推动构建人类命运共同体的进程中，中国坚持合作共赢，致力于建设一个共同繁荣的世界。埃塞俄比亚前总统穆拉图·特肖梅表示，面对各国人民需求，习近平主席提出构建人类命运共同体、共建“一带一路”倡议、三大全球倡议等重大理念和倡议，同世界各国共享发展红利。

实现共同发展，要有“计利天下”“授人以渔”的行动。中国不仅追求自身发展，也始终坚定支持和帮助广大发展中国家实现共同发展。习近平主席指出：“我们倡导普惠包容的经济全球化，推进高质量共建‘一带一路’，践行全球发展倡议，目的就是要实现增长机遇的普惠，推动发展道路的包容，让各国人民共享发展成果，让‘地球村’里的国家共谋发展繁荣，让共赢的理念成为共识。”在中阿合作论坛第十届部长级会议上，提出共同构建中阿“五大合作格局”；在中非合作论坛北京峰会上，宣布中方愿同非方开展中非携手推进现代化的十大伙伴行动；在二十国集团领导人第十九次峰会上，宣布中国支持全球发展的八项行动……中国以实际行动推动全球南方国家共同发展，彰显中国始终是支持全球发展事业的行动派和实干家。

中国共产党二十届三中全会擘画了进一步全面深化改革、推进中国式现代化的宏伟蓝图，提出300多项重要改革举措，为中国经济社会发展注入强大动力，也将为各国共同发展开辟广阔前景。中国全面取消制造业领域外资准入限制措施，首次在全国范围内对跨境服务贸易建立负面清单管理制度，推动电信、互联网、教育、文化、医疗等领域有序扩大开放，主动对接国际高标准经贸规则，稳步扩大制度型开放。外国政要表示，中国追求的不是独善其身的现代化，而是同各国一道共同实现现代化。

在人类追求幸福的道路上，一个国家、一个民族都不能少。中方将继续本着合作共赢理念，以中国式现代化新成就为世界发展提供新机遇，携手各国推动实现和平发展、互利合作、共同繁荣的世界现代化，谱写构建人类命运共同体的新篇章。

《 人民日报 》（ 2024年12月25日 03 版）

(责编：卫嘉、白宇)