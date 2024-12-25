新加坡、马来西亚等东盟6国电子支付市场今年将达到2200亿美元

本报记者 章念生

中国银联子公司银联国际与老挝国家支付网络近日宣布，双方二维码网络互联互通合作落地。即日起，消费者使用云闪付APP、境内支持“云闪付网络支付平台”的钱包，以及境外银联合作钱包，都可在老挝商家扫码支付。据报道，老挝目前几乎所有商户销售终端和自动取款机均已支持银联卡，越来越多当地居民使用二维码支付。

老挝电子支付日益普及是东盟国家加速推进数字建设的缩影。东盟地区总人口超过6亿，互联网、手机普及率逐年提高，电子支付具备良好基础。据咨询企业贝恩公司预计，东南亚地区电子钱包在支付方式中的渗透率将从2021年的4%提升到2025年的7%。新一代互联网接入技术和人工智能技术给该地区电商发展带来新的机遇。据谷歌、淡马锡和贝恩公司近日联合发布的《2024年东南亚数字经济报告》，新加坡、马来西亚、泰国、印尼、越南、菲律宾6国电子支付市场2024年将达到2200亿美元，占东南亚地区电商市场的80%以上，其中泰国的二维码支付预计将占电商交易的55%。

记者在东南亚国家切身体验到电子支付的便利化。在老挝首都万象的百盛购物中心，越来越多的餐馆和商家接受微信、支付宝等支付方式。“到老挝的国际游客不断增多，许多中国游客首选手机支付，我们需要跟上顾客的需求。”商场工作人员普密说。记者在马来西亚吉隆坡的不少购物中心看到，许多当地民众都在使用手机支付，一些商家也会推荐使用支付宝进行购物结算。在泰国，超市、餐饮、加油站、出租车等行业几乎都接受电子支付。泰国流行的社交、消费、购物应用程序等，都具备电子支付功能。在超市结算柜台，柜员也会递上收款二维码供消费者选择。只要手里有泰国的银行借记卡，开通了电子银行服务，就可扫码支付。

近年来，东盟各国政府持续完善数字支付基础设施和网络。印尼政府推出“全国无现金运动”，颁发电子货币牌照，发布印尼标准化二维码支付系统，覆盖商户超过600万；泰国政府大力推广数字支付系统“迅速付”，用户只需通过身份证号、手机号等注册账号、登录系统，便可收付款；新加坡政府大力扶持数字银行，金融管理局为网约车与送餐平台Grab和新加坡电信联合财团、科技公司冬海集团等颁发全面数字银行牌照。此外，地区国家间也加速电子支付联通，东盟推出“东盟数字化一体化框架”，促进成员国在数据共享、跨境支付和网络安全等领域的协作；泰国的“迅速付”和新加坡“即时付”已实现互通。

随着移动支付、电子商务等数字业务的创新发展，东南亚地区数字消费市场加速扩张。为承载大规模数字网络应用，数据中心建设需求随之上升。东南亚日渐成为全球数据中心投资的热门地区，特别是新加坡、马来西亚和印尼等国，吸引了亚马逊、谷歌等跨国企业扩大投资。与此同时，智慧城市项目建设也在稳步推进，以解决城市化带来的交通、能源和环境问题。新加坡实行“智慧国”计划，在物联网、人工智能和大数据领域投入巨资；泰国通过“东部经济走廊”计划，推动曼谷和其他城市的智慧交通和能源项目；越南的河内和胡志明市也在积极建设智能交通和智能住宅项目等。

东盟国家和中国不断加强数字技术合作，为地区国家加快数字建设提供重要助力。例如，华为云在亚太区域共建18个云可用区，在泰国拥有超过15个行业的合作伙伴，推出了100多个云服务；中国移动与新加坡电信等签订战略合作备忘录，围绕5G及物联网应用、系统集成解决方案等多个方面开展合作。东盟秘书长高金洪表示，东盟清晰地意识到数字技术蕴含的变革力量，并将其视为经济增长的新动力。物联网、人工智能等新兴技术为东盟和中国拓展合作带来巨大机遇。

（本报曼谷12月24日电）

《 人民日报 》（ 2024年12月25日 17 版）

(责编：卫嘉、白宇)