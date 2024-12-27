美国当选总统特朗普在竞选期间宣称，将对自中国进口商品加征60%的关税，并对其他国家商品征收10%到20%的关税。美国专家就此分析指出，加征关税将重创全球经济，美国自身也难以幸免，不过中国仍然有望破浪前行。

中国有能力抵御外部冲击

美国中美研究中心高级研究员苏拉布·古普塔日前在接受《中国日报》采访时表示，特朗普近期提到对各国加征关税并对中国征收更高关税，他将挥舞关税大棒打击中国。

不过，美国的遏华图谋似乎难以得逞。古普塔分析称，特朗普想要促进美国制造业发展、增加就业，这可能也是中国在美国投资、生产和销售的机会。

与此同时，在他看来，中国可能会开辟其他市场。

美国彼得森国际经济研究所高级研究员玛丽·洛夫利也持类似观点。她近期在该研究所举办的一场论坛上表示，中国已经扩大了进口来源地和出口目的地，对美出口不再是中国经济的驱动力。

她还注意到，中国致力于采取更加积极的财政政策，并进一步扩大对外投资。比如，中国投资建造的秘鲁钱凯港11月投入运营，这就表明中国开辟市场的能力越来越强。

美国搬起石头砸自己的脚

洛夫利分析称，若对自中国进口商品征收更高关税，一些产品将从美国市场上下架，这将扰乱供应链，导致美国企业调整生产并寻找中间产品的其他供货渠道。

今年早些时候，彼得森国际经济研究所经济专家在一篇合著论文中提到，特朗普围绕关税、贸易、移民和削弱美联储独立决策权提出的政策建议将导致美国通胀飙升，就业岗位大量流失。

这篇论文还指出，特朗普提出的关税政策和其他计划可能会适得其反，对制造业的损害超过其他任何行业。

洛杉矶县经济发展局国际贸易事务负责人艾莉森·克拉克日前告诉《中国日报》：“许多分析师认为，加征关税对美国制造业的就业形势产生了负面影响，这主要是因为生产成本上升抵消了其他收益。加征关税或许会在短期内提升美国企业在同类产品中的竞争力，但不能保证就业岗位回流，也无法巩固国内供应链。”

她同时强调，加征关税不仅仅损害了制造商的利益，美国消费者也在为进口食品、服装和家居用品价格上涨买单。

（编辑：严玉洁 王辉）

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