——解码中国特色大国外交的文化基因⑤

中国坚定不移走人与自然和谐共生的中国式现代化道路，坚定不移同世界各国开展生态文明领域的交流合作，努力让尊重自然、保护自然的文明之光照亮人类前行之路

“绿水青山就是金山银山”“湿地和人类彼此需要”……秘鲁钱凯港项目建设现场，几幅中文和西班牙文对照的标语引人注目。这体现了中国不仅在自身发展中追求人与自然和谐共生，也积极推动共建清洁美丽世界。中国式现代化是人与自然和谐共生的现代化，中国在持之以恒创造绿色发展奇迹的同时，以深厚的生态文明理念为全球环境治理贡献智慧和方案。

中华民族向来尊重自然、热爱自然，绵延5000多年的中华文明孕育着丰富的生态文化。“天人合一”“道法自然”是中华优秀传统文化的重要理念。早在2000多年前，孟子就曾在告诉梁惠王治国之策时说过：“不违农时，谷不可胜食也；数罟不入洿池，鱼鳖不可胜食也；斧斤以时入山林，材木不可胜用也。”时移世易，古老的智慧被赋予新的时代内涵。中国坚持绿水青山就是金山银山的理念，坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，全方位、全地域、全过程加强生态环境保护，生态环境保护发生历史性、转折性、全局性变化。

在塔克拉玛干沙漠，3046公里长的“绿色围脖”，成为世界上最长环沙漠绿色生态屏障；在塞罕坝，三代人接力造林，将荒漠变成百万亩林海；在浙江，推动环境保护与经济发展同行的“千万工程”，荣获联合国“地球卫士奖”……中国向“绿”而行、向“美”而行，人与自然和谐共生的美丽画卷在中华大地铺展，不断厚植中国式现代化的绿色底色。中国经济社会发展的“含绿量”持续提升，在世界范围内率先实现土地退化“零增长”，新增绿化面积占全球的1/4。

作为世界上最大的发展中国家，中国积极同各方一道，坚持走绿色发展之路，共筑生态文明之基。在中非合作论坛北京峰会上，提出愿帮助非方打造“绿色增长引擎”，缩小能源可及性差距，坚持共同但有区别的责任原则，共同推动全球绿色低碳转型；在亚太经合组织第三十一次领导人非正式会议上，强调要坚持生态优先、节约集约、绿色低碳发展，推进经济社会发展全面绿色转型，建设清洁美丽的亚太；在二十国集团领导人第十九次峰会上，提出“完善全球生态治理，建设生态友好型世界经济”，表示愿同各方持续深化绿色基建、绿色能源、绿色矿产、绿色交通等领域国际合作，在力所能及范围内为发展中国家提供支持……中国积极倡导共建全球生态文明，体现了推动构建人与自然生命共同体的大国担当。

作为全球生态文明建设的参与者、贡献者、引领者，中国坚定践行多边主义，努力推动构建公平合理、合作共赢的全球环境治理体系，为守护地球家园贡献力量。从积极推动《巴黎协定》达成、签署、生效和实施，到成功举办《生物多样性公约》第十五次缔约方大会；从推动成立“一带一路”绿色发展国际联盟，到与42个发展中国家签署53份气候变化南南合作谅解备忘录，开展近百个减缓和适应气候变化项目，实施300多期气候变化相关领域的能力建设项目……中国秉持人类命运共同体理念，为共建清洁美丽世界作出重要贡献。法国席勒研究所研究员佩里莫尼认为，中国通过积极作为、广泛合作，为全球应对气候变化注入了正能量。

“天不言而四时行，地不语而百物生。”地球是人类共同的、唯一的家园，保护生态环境是全球面临的共同挑战和共同责任。中国坚定不移走人与自然和谐共生的中国式现代化道路，坚定不移同世界各国开展生态文明领域的交流合作，努力让尊重自然、保护自然的文明之光照亮人类前行之路。

（本系列评论到此结束）

《 人民日报 》（ 2024年12月27日 03 版）

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(责编：白宇、卫嘉)