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中美应拉长合作清单、做大合作蛋糕（钟声）

2024年12月26日06:04 | 来源：人民网－人民日报
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　　以史为鉴，把握合作的大方向，是校准中美关系发展正确航向的关键，也是推动中美关系稳定发展、向好发展、向前发展的必要之举

　　

　　中美两国政府代表近日在北京换文续签《中美科技合作协定》，将这一具有45年历史的协定延期5年。国际社会普遍欢迎协定续签，认为中美科研合作不仅符合两国人民利益，也将促进双方应对全球共同挑战。这再次证明，中美合作可以办成许多有利于两国和世界的大事。

　　中美建交45年来，两国关系经风历雨，但总体上保持了向前发展的势头。从“乒乓外交”开启的世纪融冰，到“鼓岭之友”续写友谊佳话，中美之间每一次“和”与“合”的小进步，都为两国关系的历史性发展注入了动力。过去4年，中美关系虽然历经跌宕起伏，但也开展了对话和合作，总体实现了稳定。事实证明，如果两国做伙伴，求同存异，中美关系就能够取得长足发展；如果把对方当对手，恶性竞争，中美关系就会遭遇波折甚至倒退。以史为鉴，把握合作的大方向，是校准中美关系发展正确航向的关键，也是推动中美关系稳定发展、向好发展、向前发展的必要之举。

　　中美利益早已深度交融，互利共赢是两国关系的本质特征，对话合作是两国唯一正确选择。中美贸易额超过6600亿美元，7万多家在华美企年利润达500亿美元；仅对华出口就支撑美国93万个就业岗位；中国商品丰富了美国消费者的选择，降低了其生活成本；中国投资拉动美国就业，助力当地经济发展；高通和英特尔中国市场营收分别占其全球的2/3和1/4，苹果200家主要供应商中80%在中国生产，特斯拉一家企业去年就占了中国新能源汽车出口份额的28.6%……这些都表明，中美合作空间巨大，两国合作可以实现互利共赢。双方应发挥互补优势，拉长合作清单，做大合作蛋糕，让各自的成功成为彼此的机遇而非挑战，让双方的发展成为彼此的助力而非阻力。

　　世界经济形势面临诸多困难挑战，各国经济各有各的难处，合作建设开放型世界经济体系才是正确选择，“脱钩断链”不是解决之道，“小院高墙”更不是大国作为。历史和事实不断证明，关税战、贸易战、科技战违背历史潮流和经济规律，人为设限或者搞单边主义、保护主义势必干扰正常的贸易往来和产供链的稳定。是合作和双赢，还是对抗并双输，这是一道利弊分明的选择题。美国前财政部部长拉里·萨默斯日前直言：“数百年的经济研究和过往的实践经验都表明，对于经济大国来说，发动全球贸易战是一种非常糟糕的选择。”

　　中国的对外政策公开透明，始终集中精力做好自己的事情，让中国人民过上更好生活，在实现自身发展的同时，也愿同其他国家共同发展，携手构建人类命运共同体。中方始终保持对美政策的稳定性和连续性，致力于中美关系稳定、健康、可持续发展的目标没有变，按照相互尊重、和平共处、合作共赢处理中美关系的原则没有变，坚定维护自身主权、安全、发展利益的立场没有变，赓续中美人民传统友谊的努力没有变。一个中国原则和中美三个联合公报是双边关系的政治基础，必须恪守。台湾问题、民主人权、道路制度、发展权利是中方的4条红线，不容挑战。这些是中美关系最重要的防护栏和安全网。误判中美关系、误读中国发展，会对两国人民和国际社会产生误导，结果将得不偿失。美方应以积极理性的态度看待中国和中国发展，助力扣好战略认知这个中美关系的“第一粒纽扣”。

　　中美都是伟大的国家，中美合作是一项伟大的事业。美方应同中方相向而行，找到两个不同文明、不同制度、不同道路国家在地球上和平共处、共同发展的正确相处之道。

　　《 人民日报 》（ 2024年12月26日 14 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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