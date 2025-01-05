——从新年贺词感受习近平主席的天下情怀

本报记者

“中国愿同各国一道，做友好合作的践行者、文明互鉴的推动者、构建人类命运共同体的参与者，共同开创世界的美好未来。”在二〇二五年新年贺词中，习近平主席向世界传递中国同各国加强友好合作的真诚愿望。接受本报记者采访的外国人士表示，中国始终坚持合作共赢理念，以自身发展助力各国共同发展，展现以宽广胸襟超越隔阂冲突、以博大情怀关照人类命运的大国担当。

以诚相待，全球伙伴关系网络不断拓展

以心相交，成其久远。2024年，习近平主席出席三大主场外交、开展四次重要出访，一系列多边峰会，130多场外事会谈会见，近百封贺信复信贺电，充分表明中国坚定做友好合作的践行者。

塞尔维亚国民议会副议长玛丽娜·拉古什同时担任国民议会对华友好小组组长一职。最近，她刚刚率对华友好小组50多名议员参访贝尔格莱德中国文化中心。“中方支持新时代塞中命运共同体建设的首期6项务实举措，将为塞尔维亚带来巨大的发展机遇，受到塞各界热烈欢迎。”拉古什表示，对华友好小组是塞国民议会中人数最多的对外友好小组，充分彰显了塞中特殊情谊。

建立对话关系30多年来，中国和东盟走出一条睦邻友好、合作共赢的光明大道，迈向日益紧密的命运共同体。“中国与区域国家的友好合作展现了大国担当。”泰国正大管理学院中国—东盟研究中心主任汤之敏以2016年正式启动的澜沧江—湄公河合作（以下简称“澜湄合作”）机制为例说，中国政府设立的澜湄合作专项基金支持了柬埔寨现代水稻种植技术推广和泰国对澜沧江—湄公河沿岸旅游线路的开发。中国还与湄公河国家共享澜沧江全年水文信息，开展“澜湄兴水惠民计划”“澜湄甘泉行动计划”“大坝健康体检”等项目，增进地区民生福祉。

2024年，中国与瑙鲁正式恢复外交关系，同中国建立外交关系的国家增至183个；中国同40多个国家提升双边关系定位，全球伙伴关系网络不断拓展。在2024年9月举行的中非合作论坛北京峰会上，中国同所有非洲建交国的双边关系提升到战略关系层面，中非关系整体定位提升至新时代全天候中非命运共同体。习近平主席提出中非要携手推进“六个现代化”、推进实施“十大伙伴行动”。厄立特里亚总统伊萨亚斯感触深切：“同中国的合作正在并将继续帮助非洲国家更好实现发展，抵制殖民主义、霸权主义，在国际上获得平等和尊严。”

共谋发展，让合作的蛋糕越做越大

2024年，新疆霍尔果斯铁路口岸中欧（中亚）班列开行量达8730列，同比增长12.5%，货物过货量达1208.4万吨，同比增长10.9%，均刷新历史纪录。口岸进出境日均开行中欧（中亚）班列22列以上，平均每2小时完成一列入境返程班列换装。越来越多中国制造的日用百货、机电设备、电子产品等通过新疆霍尔果斯铁路口岸走向中亚和欧洲市场。

中欧班列不断引领亚欧大陆合作发展新图景、中老铁路持续释放“黄金大通道”效益、钱凯港正在成为“新时代的印加古道”新起点……今日的中国，本着合作共赢理念，携手各国在迈向现代化的道路上加速奔跑。

非洲水稻中心总干事巴布卡尔·曼内自2008年起担任“绿色超级稻”项目非洲地区的负责人，与中国农业专家共同在科特迪瓦、塞内加尔等国培育和推广绿色超级稻。“绿色超级稻受到非洲稻农的欢迎。我们在塞内加尔推广的稻种产量达到每公顷13吨，即使在盐碱地环境下也能保持比当地品种产量更高。”粮食产量提升了，不少稻农摆脱贫困，生活水平大幅提高。曼内说：“中方通过派遣农业专家等与非洲国家分享农业发展经验，有效帮助非洲国家减少贫困，推动可持续发展。”

“中国企业的到来为秘鲁阿普里马克大区带来了翻天覆地的变化。”秘鲁邦巴斯矿业公司负责公司事务与可持续发展的副总裁克劳迪奥·卡塞雷斯感慨道。邦巴斯铜矿项目所在地平均海拔超过4000米。自2016年投产以来，项目累计向秘鲁政府纳税超128亿元人民币，项目产值约占秘鲁国内生产总值的1%，拉动阿普里马克大区年均经济总量从36亿元人民币提高到127亿元人民币，一跃成为秘鲁经济增长最快的地区之一。

在邦巴斯项目推动下，阿普里马克大区民生状况显著改善。卡塞雷斯告诉记者，20年前，矿山附近的查尔瓦瓦乔还只是一个仅有约3000名居民的小镇，如今小镇人口已增长到1.5万。得知家乡的发展变化后，越来越多曾为了寻求更好生活而外出打工的居民，选择回到这片熟悉的土地。“这不仅是经济投资，更展现携手前行的伙伴精神。这种合作不仅改变了秘鲁的经济面貌，更为全球发展合作树立了典范。”卡塞雷斯说。

徐工巴西制造有限公司（以下简称“徐工巴西”）大客户总监阿曼达·卡西娅·马查多是徐工巴西的第一名当地员工。“我不仅见证了公司的发展，也看到家乡的变化。许多巴西员工在这里掌握了技能、提高了收入。”徐工巴西制造基地所在地米纳斯吉拉斯州波苏阿雷格里市市长何塞·迪马斯·席尔瓦说，徐工巴西的到来使波苏阿雷格里市税收增加，地方政府得以在基础设施、教育、医疗等领域进行更多投资，全方位改善了当地的发展面貌。

同155个国家扎实推进高质量共建“一带一路”，开展数千个务实合作项目；全球发展倡议已动员近200亿美元发展资金，开展1100多个项目……正如新西兰前总理珍妮·希普利所说，中国行动对渴望发展繁荣的世界来说“极为重要”。中国与各方携手同行，将让合作的蛋糕越做越大，让发展的力量越聚越强。

开放共赢，共享高质量发展新机遇

岁末年初，中国—新加坡自由贸易协定进一步升级议定书、中国—马尔代夫自由贸易协定相继生效，中国高水平开放继续迈出坚实步伐。过去一年，从全面实施跨境服务贸易负面清单、全面取消制造业领域外资准入限制措施，到高质量实施《区域全面经济伙伴关系协定》、进一步扩大面向全球的高标准自由贸易区网络，中国坚定同世界分享高质量发展的机遇和红利。

自2024年12月1日起，中国给予包括33个非洲国家在内的所有同中国建交的最不发达国家100%税目产品零关税待遇，成为实施这一举措的首个发展中大国和世界主要经济体。“常有中国贸易商到我们公司实地探访，进博会和广交会等平台也为我们提供了绝佳机会，帮助我们找到更多合作伙伴。”埃塞俄比亚哈德罗咖啡公司市场开发部主任穆巴拉克·艾哈迈德说，中国已经成为该公司产品第三大出口目的地。

法国汽车行业专家塞尔日·科梅蒂曾作为进口商，先后为法国市场引入3个中国电动汽车品牌。“中国在低碳转型方面的努力令人印象深刻。”科梅蒂特别提到，中国已成为全球电动汽车技术的引领者，其制造能力和技术创新也为全球伙伴提供了合作机遇。“中国庞大的市场和强大的工业能力，加上开展国际合作的积极意愿，为各国低碳发展提供了重要支持。”科梅蒂说。

把握历史前进逻辑，顺应时代发展潮流，中国始终坚持以开放促合作，以合作谋发展。回首共建“一带一路”10多年来取得的成绩，俄罗斯科学院东方研究所首席研究员安德烈·奥斯特洛夫斯基认为，共建“一带一路”立足于互惠互利，旨在促进国际社会共同发展，体现了中国为推动全球治理体系变革、提升全球南方国家在世界经济中的作用所作出的努力。

面对变乱交织的世界，国际社会比以往任何时候都更需要加强团结合作。坚持做友好合作的践行者，中国将为开创世界的美好未来贡献更多力量。

（本报北京、罗马、曼谷、约翰内斯堡、里约热内卢、巴黎1月4日电 记者俞懿春、谢亚宏、刘慧、戴楷然、宋亦然、陈一鸣、尚凯元）

《 人民日报 》（ 2025年01月05日 03 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)