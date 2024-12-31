在习近平主席的新年贺词里，“人民”是不变的主题。他始终牵挂着人民，为人民由衷点赞。2025年新年将至，让我们一起重温新年贺词中直抵人心的话语，感受习近平主席炙热浓厚的人民情怀和治国理政中的中国温度。

“民之所忧，我必念之；民之所盼，我必行之”

“千头万绪的事，说到底是千家万户的事。”在习近平主席历年新年贺词中，满是对人民放不下的牵挂。

对困难群众，习近平主席始终惦念，关心“他们吃得怎么样、住得怎么样，能不能过好新年、过好春节”。面对“社会节奏很快，大家都很忙碌，工作生活压力都很大”，习近平主席提出“营造温暖和谐的社会氛围，拓展包容活跃的创新空间，创造便利舒适的生活条件”，让大家心情愉快、人生出彩、梦想成真。

悉心的关怀、细致的谋划，直击人心、触动心弦，让人心头涌起阵阵暖意。

新年贺词中，习近平主席对群众生活的细微变化感知深切：“异地办理身份证不用来回奔波了” “老百姓常用的许多药品降价了”“网络提速降费使刷屏更快了” “大批‘00后’进入高校校园” “国产新手机一机难求”……

一件件百姓“小事”里，浓缩着“国之大者”。

“孩子的抚养教育，年轻人的就业成才，老年人的就医养老，是家事也是国事，大家要共同努力，把这些事办好。”在习近平总书记看来，老百姓关心什么、期盼什么，改革就要抓住什么、推进什么。党的十八大以来，我国出台的改革方案涉及衣、食、住、行、教育、医疗、养老等各个领域，人民对美好生活的向往不断变成现实。

“民之所忧，我必念之；民之所盼，我必行之。”亿万人民的事，在案头、在心间，更在行动之中。

“我们的目标很宏伟，也很朴素”

从黄土地走来，从大队党支部书记到党和国家最高领导人，习近平同志深谙国情、社情、民情。在二〇二四年新年贺词中，习近平主席话语恳切：“我们的目标很宏伟，也很朴素，归根到底就是让老百姓过上更好的日子。”

“宏伟而朴素”的目标如何实现？习近平主席引用过一句苏轼的话：“犯其至难而图其至远”，意思是说“向最难之处攻坚，追求最远大的目标”。路虽远，行则将至；事虽难，做则必成。

脱贫攻坚，就是这样的伟大实践。

习近平同志先后在中国的村、县、市、省、中央工作，扶贫是他工作的一个重要内容。新时代以来，习近平总书记走遍14个集中连片特困地区，看真贫、扶真贫、真扶贫。数百万扶贫干部奋战在一线，和群众一起，锚定目标，一茬接着一茬干，以“滴水穿石、一张蓝图绘到底的韧性、恒心和奋斗精神”与贫困作斗争。在新年贺词中回顾这段历程，习近平主席说：“乡亲们愚公移山的干劲，广大扶贫干部倾情投入的奉献，时常浮现在脑海。”

决战脱贫攻坚取得决定性胜利后，习近平主席展望未来：“咬定青山不放松，脚踏实地加油干，努力绘就乡村振兴的壮美画卷，朝着共同富裕的目标稳步前行。”习近平主席强调：“让大家过上更好生活，我们不能满足于眼前的成绩，还有很长的路要走。”

积跬步以至千里，就一定能够把宏伟目标变为美好现实。习近平主席叮嘱要把为人民造福的事情真正办好办实，要求各级党委、政府和干部“以造福人民为最大政绩，想群众之所想，急群众之所急，让人民生活更加幸福美满”。

“千千万万普通人最伟大”

来自人民、为了人民、依靠人民。人民，在习近平主席心目中位置最高、分量最重。

在新年贺词中，习近平主席特别提到一些名字——天上多了颗“南仁东星”，守岛卫国32年的王继才，一辈子深藏功名、初心不改的张富清，把青春和生命献给脱贫事业的黄文秀，为救火而捐躯的四川木里31名勇士，用自己身体保护战友的杜富国……

英雄来自人民，模范出自群众。习近平主席始终心系广大劳动者，强调“千千万万普通人最伟大”。在工地现场，习近平总书记强调“农民工是改革开放以来涌现出的一支新型劳动大军”；在出租客运公司，肯定“的哥”“的姐”为城市交通事业发展作出了贡献；在清洁站，称赞环卫工人是城市的“美容师”；在快递服务点，称快递小哥“像勤劳的小蜜蜂”……正如习近平主席在新年贺词中所说：“许许多多无怨无悔、倾情奉献的无名英雄，他们以普通人的平凡书写了不平凡的人生。”

“辛勤劳作的农民，埋头苦干的工人，敢闯敢拼的创业者，保家卫国的子弟兵，各行各业的人们都在挥洒汗水，每一个平凡的人都作出了不平凡的贡献！” 一次次新年贺词中，习近平主席由衷点赞。

中国大地上，无数平凡英雄拼搏奋斗，正汇聚成昂扬奋进的洪流。

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编 辑：邝西曦、余秋雨

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