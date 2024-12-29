12月28日，韩国游客文鉉堣（左后）一家在上海外滩合影。他们在圣诞节来到上海并计划游玩5天。新华社记者 王翔 摄

近期，许多韩国游客“扎堆”来到上海旅行，韩国也流行起了“周五下班去中国”。

随着中国入境免签政策不断优化，越来越多外国游客选择来到中国游玩。据上海边检总站上海机场边检站统计，今年浦东国际机场口岸已累计查验入出境外国人超过760万人次，比去年同期增加110%。