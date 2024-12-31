这是12月23日在斯里兰卡科伦坡拍摄的黄昏中的贝拉湖（手机照片）。新华社记者 陈冬书 摄

科伦坡是斯里兰卡的首都、最大城市与商业中心，有“东方十字路口”之称，是一座典型的南亚海滨城市，全年气候温和湿润，风景宜人。