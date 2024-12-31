新华社伊斯兰堡12月30日电（记者杨恺）巴基斯坦总理夏巴兹30日表示，中国援建的瓜达尔新国际机场是“巴中伟大友谊的光辉象征”。

巴基斯坦总理办公室30日发布消息说，夏巴兹当天在首都伊斯兰堡总理府主持召开的瓜达尔新国际机场相关会议上表示，巴基斯坦政府和人民感谢中方为巴方建设了一座具有国际标准和现代化设施的机场。瓜达尔新国际机场将不仅为所在地区带来繁荣，还创造大量就业机会。

夏巴兹要求巴有关部门制定切实可行的发展战略，将新机场打造成为一座繁忙的交通枢纽，规划并改善连通新机场与巴其他地区的道路网络。

中国援巴基斯坦瓜达尔新国际机场项目位于巴基斯坦西南部俾路支省港口城市瓜达尔，于2019年10月启动建设，是中巴经济走廊重点项目，2024年已竣工并正式移交给巴方运营。

据了解，瓜达尔新国际机场是一座4F级机场，航站楼建筑面积约1.43万平方米，跑道长度达3658米，可用总宽度为75米。机坪分为5个机位，可容纳目前世界上最大机型的民航客机。

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